Emmanuel Macron, despre Putin: "A avut impresia că nu l-am respectat cum se cuvine"

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a calificat decizia mobilizării parțiale din Rusia drept o „greșeală” și o oportunitate ratată de a „merge pe o cale spre pace”.

„El (Putin - n.r.) a avut impresia că, după anii 1990, noi (Occidentul - n.r.) nu l-am respectat cum se cuvine. Nu cred că asta justifică ce a făcut, nu vreau să-l scuz. Dar așa gândește și trebuie să înțelegem asta”, a spus Macron la CNN.

„În urmă cu câteva luni, Vladimir Putin transmite un mesaj: 'Am fost agresat de NATO, ei au declanșat situația și eu doar am reacționat'. Acum, este clar pentru toată lumea că liderul care a decis să meargă la război, liderul care a decis să escaladeze este președintele Putin”, a declarat Macron.

„Și nu am nicio explicație rațională”, a adăugat Macron, președintele francez comparând invazia cu strategia adoptată de Germania nazistă în al Doilea Război Mondial. De asemenea, a calificat-o drept „efect post COVID”, cauzat de faptul că liderul rus Vladimir Putin a stat prea mult în izolare în perioada pandemiei.

Miercuri, președintele rus Vladimir Putin a anunțat „mobilizarea parțială” imediată a cetățenilor ruși, o măsură care amenință să escaladeze invazia în Ucraina, după o serie de înfrângeri care au provocat daune de imagine Moscovei.

Putin a declarat într-un discurs că va folosi „toate mijloacele pe care le avem la dispoziție” și chiar a evocat spectrul armelor nucleare, dacă va considera că „integritatea teritorială” a Rusiei este pusă în pericol.

Mobilizarea înseamnă că cetățenii care se află în rezervă ar putea fi chemați, iar cei cu experiență militară vor fi supuși la recrutare, a declarat Putin, adăugând că decretul necesar a fost deja semnat și a intrat în vigoare miercuri.

"Eu cred că avem o criză a democrațiilor, a aceea ce numesc democraţii liberale. Să fie clar asta. De ce?

În primul rând pentru că fiind societăți deschise şi democraţii cooperante asta înseamnă presiune asupra cetățenilor şi îi poate destabiliza.

De aceea trebuie să articulăm respectul pentru dorinţa oamenilor, a clasei de mijloc şi progresul făcut de democrațiile noastre care au acceptat alte culturi, fiind deschise şi cooperante.

Este o chestiune de echilibru. E clar că în ultimii ani am avut o presiune crescândă în societățile noastre.

Suntem în punctul în care în diferite ţări există o criză a claselor mijlocii. Sunt slăbite de toate aceste destabilizări.

Apoi cred că reţelele sociale sunt foarte importante în asta. Cea mai bună cale este cooperarea.

În pandemie, mulțumită platformelor sociale şi a cooperării am ost total transparenți, am schimbat mult informații şi date, cred că am accelerat modul de a ne adapta", a spus Emanuel Macron, preşedintele Franţei pentru CNN.