Aviația israeliană a atacat ținte Hamas în Gaza, după ce militanții au lansat baloane incendiare spre Israel

Sunetul exploziilor s-a auzit din nou în Gaza City la primele ore ale dimineții de miercuri.

Armata israeliană a precizat într-o declarație citată de presa internațională că este "pregătită pentru toate scenariile, inclusiv reluarea ostilităților", în fața "actelor continuate de terorism cu originea în Gaza".

Conform sursei cittate, avioanele militare israeliene au atacat obiective ale Hamas în Khan Yunis și Gaza City.

Imagini care surprind momentul atacului în Khan Yunis, în sudul Fâșiei, au fost postate de localnici martori pe rețelele sociale.

#غزه_تحت_القصف ? #Watch ||



The moment that Israeli occupation warplanes targeted agricultural land in Khan Yunis, southern Gaza Strip .#GazaUnderAttack pic.twitter.com/nVz2NgQSvY