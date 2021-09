Talibanii au deschis focul la Kabul pentru a sparge cel mai mare protest anti-regim de până în prezent

Participanții la protest au scandat lozinci în favoarea luptătorilor rezistenței din Valea Panjshir și împotriva Pakistanului, pe care-l consideră implicat în jocurile politice de la Kabul.

"Moarte Pakistanului", au strigat bărbații și femeile care s-au îndreptat către fostul palat prezidențial.

Demonstrația de la Kabul vine la o zi după ce liderul Frontului Națională de Rezistență (NRF), Ahmad Massoud, a făcut apel la populație să se revolte împotriva talibanilor și să se alăture NRF "pe orice cale și prin orice mijloace".

Talibanii au anunțat luni că au lichidat rezistența în Valea Panjshir, fieful NRF, și au distribuit imagini cu militanți ridicând steagul grupării într-un complex guvernamental.

Însă reprezentanții NRF au respins declarațiile talibanilor și au declarat, la rândul lor, că dețin poziții pe tot cuprinsul Văii Panjshir.

Marți, la Kabul, talibanii au tras minute înșir cu armele automate în aer pentru a dispersa demonstrația de protest.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată scene de haos, în care oamenii se ghemuiesc sau aleargă să se pună la adăpost.

Nu este clar momentan dacă focurile de armă trase de talibani au făcut victime.

Moment fire break out during protest in Kabul pic.twitter.com/nk9Us0Ok2Q