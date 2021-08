Puști, mașini de război și milioane de runde de muniție: talibanii își sărbătoresc noul arsenal american cu o paradă în fața afganilor

Noul arsenal american al talibanilor nu se limitează la arme de calibru mic, întrucât grupul a capturat depozite considerabile de arme și vehicule deținute în cetăți controlate odată de forțele susținute de SUA, inclusiv vehicule moderne rezistente la mine (MRAP) și vehicule Humveee.

Estimările inițiale sugerează că talibanii ar putea deține acum mai multe elicoptere Black Hawk și alte avioane militare finanțate de SUA, potrivit unei surse congresuale familiare cu evaluările timpurii furnizate de oficialii departamentului Apărării.

Aceasta poate include aproximativ 20 de avioane de atac Tucano A-29, a spus sursa, menționând că există unele indicii că un număr mic de aeronave au fost mutate dintr-o bază din Kandahar înainte de a fi depășit de talibani.

"Suntem, de asemenea, îngrijorați de faptul că unele (n.r. arme) pot ajunge în mâinile altora care susțin cauza talibanilor", a declarat sursa congresului pentru CNN. „Cea mai mare teamă a mea este că armele sofisticate vor fi vândute adversarilor noștri și altor actori nestatali care intenționează să le folosească împotriva noastră și a aliaților noștri”.

Nu este clar cât de mult echipament a căzut în mâinile talibanilor în timpul prăbușirii armatei afgane și este puțin probabil ca SUA să primească un răspuns precis la această întrebare, deoarece nu mai există o prezență a trupelor și serviciilor de informații americane în țară, au declarat pentru CNN două surse.

„Nu există o evidență exactă a ceea ce a mai rămas”, a spus un oficial.

Administrația Biden s-a confruntat cu un val de critici pentru că nu a anticipat preluarea rapidă de către talibani a Afganistanului și pentru haosul care se desfășoară pe aeroportul din Kabul în timp ce mii de oameni încearcă să fugă din țară.

Operațiunile de evacuare rămân în centrul atenției administrației, dar oficialii de la Pentagon și Departamentul de Stat încep, de asemenea, să facă bilanțul armelor americane care au căzut în mâinile talibanilor, un efort despre care surse pentru CNN spun că va dura probabil săptămâni sau luni, din cauza volumului mare de arme furnizate forțelor afgane în ultimele două decenii.

Între timp, fotografiile și videoclipurile care arată luptătorii talibani care transportau carabine M4 furnizate de SUA și puști M16 alimentează întrebări despre cât de multe arme americane are acum la dispoziție grupul militant, după ce a pus mâna pe baze militare din Afganistan.

Special #Talibans contingent

Slogans of Allah Akbar during a parade in Kalat, the capital of Zabul.#Afghanistan pic.twitter.com/gN47mGutzw