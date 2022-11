În loc de sisteme "Patriot", NATO ia în calcul să finanțeze producția de arme din vremea URSS pentru Ucraina

NATO examinează posibilitatea de a investi în sisteme de armament din vremea Uniunii Sovietice, care să fie livrate Ucrainei pentru a se apăra în războiul declanșat de Rusia.

Sursa foto: hepta

Informația a fost confirmată miercuri, pentru CNN, de secretarul de stat american Antony Blinken, aflat la București, la reuniunea miniștrilor de Externe din țările Alianței Nord-Atlantice.

"Examinăm fiecare opțiune pentru a ne asigura, încă o dată, că ucrainenii primesc ceea ce au nevoie și ceea ce poate fi cel mai eficient pentru ei. Unele opțiuni merg până la sistemele din epoca sovietică pe care (ucrainenii) le au de zeci de ani în stoc. De exemplu, înseamnă să ne asigurăm că există muniție pentru astfel de sisteme. În unele cazuri, asta presupune să fie produse lucruri care nu s-au mai produs de ceva vreme. Așa că examinăm toate aceste variante", a spus Blinken.

Publicația The New York Times a relatat, la finele săptămânii trecute, că NATO discută despre investiții în vechile fabrici aflate în Republica Cehă, în Slovacia și în Bulgaria pentru a reporni producția de obuze destinate artileriei ucrainene din perioada sovietică, încă numeroasă.

Mircea Geoană: "Deciziile privind furnizarea de armament Ucrainei se iau la nivel național"

Deciziile privind furnizarea de echipamente militare Ucrainei aparțin țărilor NATO şi partenerilor NATO, a declarat, miercuri, la București, secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Mircea Geoană.

"În premieră, la București a avut loc şi o întâlnire în formatul G7+, în care am găsit formule de sincronizare între sistemul de apărare antirachetă pe care trebuie să îl dăm Ucrainei şi efortul de reparare și reconstrucție a sistemului energetic al Ucrainei", a arătat Geoană.

El a subliniat că sprijinul militar, economic, energetic, umanitar pentru Ucraina va continua "într-o manieră susținută şi coerentă", atât în cadrul NATO, cât şi în relația cu G7 şi cu Uniunea Europeană.

Mircea Geoană a arătat că deciziile de furnizare de armament către Ucraina sunt decizii naționale.

"În cadrul NATO noi nu avem această politică de a spune sau nu unui aliat ce și cum să dea. Fiecare se organizează în procesul Ramstein, care este deja foarte cunoscut. Când am vorbit cu (ministrul ucrainean) Kuleba, nu am vorbit de un anumit tip de sistem de apărare antiaeriană, ci am vorbit de nevoia de a avea o apărare cât mai coerentă, cât mai cuprinzătoare, dar şi sincronizată cu efortul de reconstrucție a sistemului energetic.

Este foarte important să putem să oferim Ucrainei sisteme performante, moderne, occidentale, de apărare antiaeriană şi antirachetă, dar făcute şi distribuite într-un astfel de mod încât reconstrucția sistemului energetic să fie sincronizată cu această protecție", a adăugat secretarul general adjunct al NATO.

Dmitro Kuleba a cerut Germaniei, la București, să furnizeze Ucrainei sisteme "Patriot"

Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a cerut, miercuri, Germaniei să furnizeze țării sale sisteme de rachete americane "Patriot" cât de repede posibil.

"Mesajul este simplu: dați-ne rachete Patriot cât de repede puteți", a spus Kuleba la București, la reuniunea miniștrilor de Externe din statele NATO.

"Este vorba de sistemele de care Ucraina are nevoie pentru a-și proteja populația și infrastructura critică", a continuat el.

Poziția exprimată de oficialul ucrainean vine după ce ministrul polonez al Apărării, Mariusz Blaszczak, a declarat săptămâna trecută că Berlinul ar trebui să trimită sisteme defensive anti-aeriene "Patriot" direct în Ucraina, în loc să le expedieze Poloniei.

Ministrul german al Apărării, Christine Lambrecht, a răspuns arătând că "utilizarea de sisteme defensive NATO în afara teritoriului Alianței trebuie aprobată de toate statele membre ale Pactului nord-atlantic".

Rusia avertizează că va lua la țintă orice sisteme "Patriot" trimise Ucrainei

"Nu sunt arme de atac. Dacă Germania este gata să furnizeze Poloniei rachete Patriot iar Polonia nu are nimic împotrivă să dea aceste sisteme Ucrainei, cred că soluția pentru guvernul german este evidentă", a insistat Dmitro Kuleba.

Berlinul s-a oferit recent să trimită Varșoviei baterii de rachete Patriot, după incidentul în care o rachetă a defensivei ucrainene a căzut pe teritoriul polonez și a ucis doi oameni.

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a avertizat că, dacă Ucraina va primi baterii de rachete "Patriot", acestea și echipajele care le deservesc vor fi considerate imediat "ținte" de către trupele Moscovei.

Foto: sisteme de armament din perioada sovietică aflate în dotarea armatei ucrainene