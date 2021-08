Talibanii au eliberat 5.000 de deținuți din cea mai mare închisoare afgană, aflată la est de Kabul

Materiale video distribuite pe rețelele sociale, duminică, înfățișează sute de oameni în exteriorul centrului de detenție, mulți cu bagaje.

Potrivit unor estimări, la Pul-e-Charki, cea mai mare închisoare din Afganistan, se aflau încarcerați aproximativ 5.000 de deținuți.

Mai mulți lideri talibani au fost aduși aici după ce închisoarea de la baza Bagram a fost închisă.

De asemenea, mai mulți membri și combatanți ISIS au fost închiși aici.

Într-o altă evoluție, o delegație a guvernului afgan urma să plece duminică la Doha, în Qatar, pentru negocieri la vârf cu liderii talibani, susține o sursă apropiată negocierilor dintre insurgenți și guvern, citată de CNN.

"Situația se schimbă de la un minut la altul dar putem să ne așteptăm ca o delegație guvernamentală afgană cu mai multă putere și autoritate să plece la Doha în curând", a spus sursa citată de CNN.

Reamintim, la palatul prezidențial din Kabul aveau loc, duminică, discuții între o delegație talibană formată din 8 sau 9 membri și reprezentanți ai guvernului afgan.

Părțile negociau predarea către insurgenți a capitalei afgane și o administrație interimară în Afganistan.

#Afghanistan

