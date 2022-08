Amenințare rusă la centrala nucleară Zaporojie | "Norul radioactiv va acoperi trei țări europene"

Kievul neagă însă că ar fi întreprins astfel de atacuri.

În cadrul unei conferințe de presă, general-locotenentul Igor Kirillov, șeful Forțelor de apărare radiologică, chimică și biologică din armata rusă a afirmat că sistemele de suport ale centralei nucleare au fost avariate din cauza bombardamentelor.

Potrivit lui Kirillov, în cazul în care un accident ar avea loc la centrală, norul radioactiv va acoperi Germania, Polonia şi Slovacia.

Forțele ruse au ocupat zona din jurul centralei Zaporojie în martie, la scurt timp după lansarea invaziei în Ucraina.

Centrala, încă operată de personal ucrainean, rămâne aproape de linia frontului și a fost lovită de obuze de mai multe ori în ultimele săptămâni, stârnind temeri asupra unui dezastru nuclear.

Ucraina și Rusia s-au învinuit reciproc pentru bombardamentele produse în perimetrul complexului de reactoare nucleare.

Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a declarat că o echipă de experți internaționali este pregătită să viziteze centrala nucleară Zaporojie.

"Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA)- organismul de specialitate al Organizației Națiunilor Unite - este pregătit să conducă o delegație a organizației sale la centrala nucleară Zaporojie. Am subliniat urgența misiunii de a aborda amenințările la adresa securității nucleare, provocate agresiunile", a scris Kuleba pe Twitter.

