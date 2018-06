10 metode de reducere a temperaturii în casă fără să folosești aerul condiționat

foto: Pexels.com

In contextul numeroaselor pericole pe care aerul conditionat le presupune in raport cu starea de sanatate, cateva metode alternative de reducere a temperaturii locuintei pe vreme caniculara, care sa nu includa utilizarea unui aparat de aer conditionat, pot substitui cu succes solutiile agresive de racire a casei in sezonul cald.

1. Izolarea locuintei in timpul zilei

O prima masura utila in mentinerea unui climat placut in casa este izolarea locuintei pe timpul zilei, astfel incat aerul cald de afara sa nu poata patrunda in interior. In acest sens, este necesara inchiderea ferestrelor si acoperirea lor cu draperii si jaluzele pentru blocarea razelor de soare, care creeaza un efect de sera atunci cand penetreaza geamul si reflecta lumina.

Este importanta acoperirea prioritara a ferestrelor dintre Sud si Vest, pana la lasarea serii. Odata ce temperaturile de afara scad dupa asfintit, geamurile se pot deschide larg, pentru aerisirea interiorului pe timp de noapte.

Continuarea, pe sfatulmedicului.ro.