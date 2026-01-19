19 ianuarie, Blue Monday 2026. De ce este considerată cea mai tristă zi din an

În 2026, cea mai deprimantă zi a anului este 19 ianuarie.FOTO Getty Images

Blue Monday 2026 cade pe 19 ianuarie și este din nou prezentată drept „cea mai deprimantă zi a anului”. Nu pentru că ar coincide cu vreo sărbătoare nefericită și nici pentru că ar marca vreun eveniment politic important, ci pentru că, încă din 2005, a treia zi de luni din ianuarie a fost etichetată astfel de o companie britanică de turism, Sky Travel, scrie Forbes.

Potrivit acesteia, ar fi momentul din an în care nivelul de fericire atinge cel mai scăzut punct. Însă întrebarea rămâne: există vreo bază științifică reală pentru această afirmație?

De ce ziua de 19 ianuarie ar fi cea mai tristă din 2026

Ideea de Blue Monday a apărut în urma colaborării dintre compania Sky Travel și psihologul britanic Cliff Arnall. Acesta ar fi creat o așa-zisă „formulă a depresiei”, care ar arăta astfel:

[W + (D – d)] x TQ / M x NA

Unde:

W reprezintă vremea,

D este nivelul datoriilor,

d salariul lunar,

T timpul trecut de la Crăciun,

Q perioada de la eșecul unei rezoluții,

M nivelul scăzut de motivație,

NA nevoia de a lua măsuri.

Problema este că nimeni nu a explicat vreodată clar cum se pot combina aceste variabile sau ce dovezi științifice susțin această ecuație. Nu există studii publicate în reviste de specialitate care să confirme metoda.

Cu toate acestea, formula a fost folosită pentru a stabili că a treia zi de luni din ianuarie, care în 2026 cade pe 19 ianuarie, ar fi cea mai tristă zi a anului.

Mulți specialiști cred că motivația din spatele acestei etichete nu a fost una științifică, ci una de marketing. Sky Travel era o agenție de turism, nu un institut de cercetare, iar ideea unei „zile extrem de deprimante” ar fi putut încuraja oamenii să își rezerve vacanțe pentru a evada din rutina zilnică. Compania s-a închis în 2010, iar detalii suplimentare despre această teorie nu mai pot fi verificate.

În realitate însă, nu există motive clare pentru care o anumită zi să fie universal mai rea decât toate celelalte. Pe 19 ianuarie se pot întâmpla și lucruri bune, iar pentru unii oameni poate fi chiar o zi specială. Nicio dată din calendar nu este, în mod obiectiv, bună sau rea pentru toată lumea.

Cum a apărut Blue Monday

Conceptul de Blue Monday este adesea criticat pentru că poate crea așteptări greșite. Dacă ți se spune că o anumită zi va fi extrem de deprimantă, există riscul să ajungi să te simți mai rău tocmai din cauza acestei sugestii.

Pesimismul poate deveni o profeție care se autoîndeplinește. Așteptarea ca o zi să fie rea te poate face să ratezi momentele bune sau oportunitățile pozitive.

Mai mult, ideea unei singure „zile negre” pe an poate duce la probleme serioase precum depresia sau anxietatea. Stările emoționale nu funcționează după calendar. Nu dispar automat a doua zi, iar acest tip de etichetare poate crea impresia falsă că totul ar trebui să revină la normal imediat.

Sănătatea mintală este complexă și diferă de la persoană la persoană. Nu există o soluție universală și nici o zi standard în care toată lumea se simte la fel.

Există și un avantaj al conceptului de Blue Monday?

Chiar dacă Blue Monday nu are o bază științifică solidă, conceptul are un efect pozitiv: atrage atenția asupra faptului că luna ianuarie poate fi dificilă pentru mulți oameni.

Printre motivele invocate se numără:

Vremea rece și neplăcută, mai ales în emisfera nordică, care limitează activitățile în aer liber.

Zilele scurte și lipsa luminii solare, care pot afecta nivelul de energie, somnul și starea de spirit.

Golul de după sărbători, când entuziasmul lunii decembrie dispare.

Presiunea rezoluțiilor de Anul Nou, care adesea sunt abandonate rapid, generând frustrare.

Toate aceste elemente fac ca ianuarie să fie o perioadă propice pentru apariția tulburării afective sezoniere (SAD), o formă de depresie asociată cu anumite anotimpuri, în special iarna.

Cum poți combate starea de „winter blues”

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple care pot ajuta în această perioadă:

Petrece mai mult timp la lumină naturală.

Asigură-te că dormi suficient.

Mănâncă echilibrat.

Fă mișcare regulat.

Evită consumul excesiv de alcool sau alte substanțe.

Menține legătura cu prietenii și familia.

Apelează la ajutor profesional, dacă simți că este nevoie.

Cel mai important este să păstrezi lucrurile în perspectivă. O zi dificilă nu definește întregul an. Faptul că te simți rău acum nu înseamnă că lucrurile vor rămâne așa.