4 accesorii de grădinărit utile pentru orice gospodărie

Un studiu publicat de Garden Pals relevă faptul că 35% dintre gospodăriile aflate în Statele Unite cultivă, în prezent, legume, fructe sau alte plante decorative.

Cu scopul de a obține rezultatele optime în grădină, vei avea nevoie de câteva unelte și accesorii potrivite nevoilor tale. Fie că intenționezi să organizezi o parte a grădinii tale pentru cultivarea legumelor, fie că îți dorești să amenajezi spațiul într-un mod aspectuos, îți recomandăm o serie de accesorii și unelte eficiente, care vor ușura considerabil procesul de lucru.

Foarfeca de grădină

Utilă la începutul primăverii, foarfeca de grădină se folosește pentru curățarea, tăierea eficientă a crengilor și pentru toaletarea pomilor, astfel încât coroana lor să capete un aspect plăcut. Printre tipurile de foarfecă putem aminti:

Foarfeca de grădină cu lame subțiri: recomandată pentru tăierea ramurilor și a plantelor verzi

Foarfeca cu nicovală: utilă pentru tăierea crengilor groase sau dure

Foarfeca cu clichet: unealtă care beneficiază de un mecanism de forță.

Pentru a prelungi perioada de folosire a foarfecei de grădină, specialiștii din domeniu recomandă igienizarea sa după fiecare utilizare și ascuțirea periodică a lamelor, pentru a termina mai rapid sarcinile de lucru.

Sistem de irigare

Pentru că udarea grădinii constituie o parte importantă a procesului de îngrijire, un sistem de irigare automatizat aduce o serie de beneficii. De la reducerea consumului de apă, până la păstrarea unui aspect sănătos al gazonului și florilor, trebuie să ai în vedere o serie de factori, înainte de a face alegerea optimă în ceea ce privește necesitățile grădinii.

În funcție de tipul de montare există:

Sistem de irigații subteran: Des utilizat în cazul grădinilor mici sau medii, sunt prevăzute cu senzori care detectează automat umiditatea solului

Sistem de irigații suprateran: furtunul și pompa de apă sunt cele mai cunoscute unelte

Sistem de micro-irigare: se poate utiliza pentru o varietate de plante sau udarea jardinierelor.

Mai mult, în funcție de modul de udare există două clase majore:

Sistem cu aspersoare irigatii : asemenea ploii, distribuie apa necesară pentru udare, fiind potrivită pentru irigarea uniformă a plantelor

Sistem prin picurare: udă eficient rădăcina plantei și asigură o distribuție optimă a apei, chiar dacă este vorba despre o grădină de mari dimensiuni.

Lopată

Lopata vine mereu în ajutor în momentul în care vrei să sapi o groapă sau să pregătești solul pentru a planta diverse flori sau semințe. O altă întrebuințare utilă a lopeții se referă la posibilitatea de a scăpa mai repede de buruieni, atunci când observi că au început să-și facă apariția în grădină. Spre exemplu, pentru o bună manevrabilitate și adaptabilitate a uneltei, poți alege o lopată cu mâner telescopic, ca să eviți pozițiile inconfortabile, de fiecare dată când ai în plan un nou proiect pentru sădirea roșiilor ori a castraveților.

Fierăstrău

Fierăstrăul se numără pe lista accesoriilor pentru grădină care pot fi utilizate în mai multe scopuri. În primul rând, un fierăstrău cu dinți zimțați se va dovedi util când vrei să tai ramurile mai groase sau uscate, iar foarfeca de grădină nu face față situației. Mai departe, dacă plănuiești să demarezi anumite proiecte de tipului DIY (do it yourself), un fierăstrău electric constituie o bună investiție pentru gospodărie.

Grădina poate fi considerată o oază de liniște, în care poți evada de fiecare dată când simți că ai nevoie de o pauză de la aglomerația urbană. Așadar, încearcă să creezi un spațiu plăcut, confortabil și aspectuos, cu ajutorul accesoriilor de grădinărit și a imaginației!