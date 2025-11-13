A adunat o grămadă de funie veche pe care o vinde cu peste 1 milion de euro: Aceasta este artă

2 minute de citit Publicat la 15:44 13 Noi 2025 Modificat la 15:44 13 Noi 2025

David Shrigley a petrecut luni întregi colectând materialele aruncate de alții FOTO: Profimedia Images

Un artist britanic în vogă în momentul de față, nominalizat la un premiu important, a lansat o expoziție la Londra care prezintă o grămadă de 10 tone de funie aruncată, pe care o vinde cu un 1 milion de lire sterline, adică aproximativ 1.250.000 de euro.

David Shrigley a petrecut luni întregi colectând materialele aruncate de alții, de la parâme de acostare ale navelor de croazieră până la frânghii folosite la capcanele de crabi și homari, care au fost tratate și curățate în atelierul său.

› Vezi galeria foto ‹

Shrigley a spus că expoziția a pornit de la o expresie idiomatică: „Money for old rope” („Bani pentru funie veche”), relatează The Independent.

„Funia veche nu are nicio utilitate. De asemenea, este dificil de reciclat, așa că există multă care pur și simplu zace nefolosită”, a spus el.

„M-am gândit: ce-ar fi dacă aș transforma asta într-o expoziție cu funie veche? Și apoi să spun: da, aceasta este artă, și da, o puteți cumpăra cu 1 milion de lire sterline”.

Expoziția „Exhibition of Old Rope” va avea loc la Galeria Stephen Friedman din Londra, între 13 noiembrie și 20 decembrie.

Shrigley a crescut în Oadby, un orășel de la periferia orașului Leicester.

A urmat cursul de bază în artă și design la Leicester Polytechnic, apoi și-a finalizat studiile la Școala de Artă din Glasgow, înainte de a lucra în Scoția timp de aproape trei decenii.

În prezent locuiește în Brighton.

În 2024, el a împrumutat o sculptură – „The Mantis Muse” („Muza Mantisă”) – fostei sale școli, Beauchamp College, pentru a sublinia rolul pe care arta îl joacă în educație și pentru a face apel la investiții mai mari în acest domeniu în școlile britanice.

Sculptura a fost amplasată în campus timp de două săptămâni și a fost utilizată ca punct central al unui program dedicat de lecții și activități pentru elevi și profesori, de la desen după natură până la lecții despre natură și cursuri de yoga.

Shrigley a spus că orele de artă din școală, unde a studiat între 14 și 18 ani, au fost momentul în care a început să-și dea seama că își dorește o carieră în artă.

„Am fost destul de norocos, am avut niște profesori cu adevărat inspiraționali, am ajuns la școala de artă și restul e istorie”, a spus Shrigley.