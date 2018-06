A dat peste fostul iubit pe Facebook, a intrat în vorbă cu el, s-au întâlnit și sărutat pătimaș. După câteva zile a picat cerul pe ea - cum l-a văzut pe bărbat

foto: Pixabay.com

De când lumea și pământul, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări.

O cititoare Libertatea a povestit ce i s-a întâmplat când a reîntâlnit pe Facebook un fost iubit.

Sunt o femeie de 47 de ani, divorțată de 4 ani și foarte, foarte singură. Iată de ce, când am dat peste fostul meu iubit din tinerețe pe Facebook, nu m-am putut abține să nu intru în vorbă cu el. A fost foarte entuziast și drăguț, ne-am întâlnit, ne-am plimbat, ne-am sărutat… Eram toată plină de speranță și credeam că viața îmi surâde din nou. Având în vedere felul în care se purta, nu avem motive să cred altceva. Până într-o zi, când a întârziat ore întregi să-mi răspundă la un mesaj. Apoi, au trecut alte trei zile de coșmar pentru mine, până când a dat din nou un semn de viață. Mi-a spus că dramatizez și că pur și simplu e ocupat. Am început să mă gândesc ce nu e-n regulă cu mine. Dar zilele trecute l-am văzut într-o poză pe Facebook, tăguit de o tânără spendidă, agățată de gâtul lui. Probabil că are cu 20 de ani mai puțin decât el, dar ce contează, păreau fericiți.

