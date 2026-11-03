A deschis un dosar dintr-un sertar cu amintiri de familie și a descoperit 35 de gravuri Rembrandt. Bunicul ei le cumpărase cu mărunțiș

3 minute de citit Publicat la 11:44 03 Noi 2026 Modificat la 11:44 03 Noi 2026

Gravura The Pancake Woman, Rembrandt van Rijn, 1635. Sursa foto: The Met Museum

Când olandeza Charlotte Meyer a început să sorteze amintirile de familie în timpul pandemiei de Covid-19, în 2020, a deschis un dosar uitat într-un seif al familiei. Ascunse în interior se aflau 35 de gravuri de mici dimensiuni, pe care bunicul ei le cumpărase cu câțiva guldeni olandezi fiecare, în perioada 1900–1920. După ce specialiștii de la Muzeul Stedelijk din Zutphen au examinat micile foi de hârtie, aceștia au confirmat că dosarul uitat conținea 35 de gravuri autentice realizate de Rembrandt, care nu mai fuseseră văzute în public de peste un secol.

Descoperirea a scos la lumină o importantă colecție privată și a dus la organizarea expoziției publice „Rembrandt, De la întuneric la lumină”, găzduită de Muzeul Stedelijk din Zutphen în perioada 21 martie - 14 iunie 2026, potrivit Futura Sciences.

Expoziția a prezentat gravurile lui Meyer alături de lucrări istorice din colecția permanentă a muzeului și din Muzeul Henriette Polak, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a observa direct măiestria lui Rembrandt în folosirea liniei, a umbrelor și a tehnicilor de gravură.

De la o achiziție modestă la o comoară de familie

Bunicul lui Meyer a început să adune gravurile în primele decenii ale secolului al XX-lea, cumpărând lucrări de mici dimensiuni - unele având doar câțiva centimetri - la prețuri modeste, practicate pe plan local.

După ce a moștenit dosarul, Meyer a ezitat ani la rând să solicite o evaluare, deoarece se temea că delicatele foi de hârtie s-ar putea dovedi reproduceri moderne sau chiar falsuri.

Descoperirea dosarului, păstrat în siguranță în seiful familiei, a determinat-o în cele din urmă să ia legătura cu istoricii de artă. Muzeul Stedelijk din Zutphen a autentificat lucrările și a organizat prima lor expoziție publică, oferindu-le istoricilor de artă o ocazie rară de a studia gravuri care fuseseră păstrate în colecții private timp de trei generații.

Inspirată de această descoperire, Meyer și-a extins colecția în anii care au urmat momentului din 2020, ajungând să dețină peste 70 de gravuri realizate de Rembrandt.

Tehnicile grafice ale lui Rembrandt, puse în context

Expoziția de la Zutphen a prezentat cele 35 de gravuri ale lui Meyer în contextul mai larg al moștenirii artistice lăsate de Rembrandt, comparând tehnicile sale de gravură cu cele ale contemporanilor, profesorilor și discipolilor săi din generațiile următoare.

Tehnica gravurii în acvaforte i-a permis lui Rembrandt să obțină o profunzime și un contrast fără precedent pe hârtie. Artistul folosea ace fine din oțel pentru a zgâria desenele pe plăci metalice, înainte ca acestea să fie imprimate cu cerneală închisă la culoare.

La 29 martie 2026, Meyer a susținut personal un tur ghidat în cadrul muzeului, conducând vizitatorii prin simbolurile complexe și jocurile subtile de umbre prezente în colecția originală a bunicului său.

Expoziția a evidențiat faptul că Rembrandt folosea gravura nu doar pentru a reproduce picturi, ci și ca pe un mijloc artistic independent, prin care experimenta cu iluminarea dramatică și expresivitatea umană.

Contextul pieței pentru lucrările pe hârtie realizate de Rembrandt

Deși Meyer a preferat să păstreze confidențială valoarea financiară a colecției sale, câteva licitații internaționale importante din ultima perioadă evidențiază interesul constant la nivel mondial pentru lucrările de excepție pe hârtie ale marelui maestru olandez:

- Portretul lui Tholinx, realizat în tehnica gravurii: În decembrie 2025, casa de licitații Christie's a vândut gravura realizată de Rembrandt, care îl înfățișează pe Arnout Tholinx, pentru aproximativ 3,1 milioane de lire sterline (4,1 milioane de dolari americani). Specialistul Christie's, Tim Schmelcher, a remarcat că exemplarul era extrem de rar, reprezentând ultima copie a acestei gravuri care se mai afla în proprietate privată.

- Desenul „Tânăr leu”: În februarie 2026, Sotheby's a vândut desenul în cretă „Young Lion Resting”, realizat de Rembrandt la sfârșitul anilor 1630, pentru 17,9 milioane de dolari. Lucrarea a fost promovată inclusiv printr-o lectură susținută de actorul Jeremy Irons, în beneficiul organizației Panthera, dedicată conservării felinelor sălbatice. Sotheby's a recunoscut desenul drept unul dintre cele doar șase studii originale cu lei realizate de artist care s-au păstrat până în prezent.

Analiștii pieței de artă atrag atenția că, deși aceste vânzări spectaculoase demonstrează nivelul la care pot ajunge ofertele pentru capodopere unice sau extrem de rare, ele reprezintă doar un reper general pentru piața de artă și nu constituie o evaluare directă a colecției deținute de Meyer.

Catalogarea și statutul pe termen lung

Deși Muzeul Stedelijk din Zutphen a verificat autenticitatea gravurilor pentru expoziția din primăvara anului 2026, instituția nu a publicat o evaluare individuală a stării de conservare a fiecărei lucrări și nici o estimare oficială a valorii financiare a întregului set.

Cele 35 de gravuri se află în continuare în proprietatea privată a lui Meyer, iar aspecte precum valoarea lor pentru asigurare pe termen lung, catalogarea oficială și posibilitatea de a fi expuse public în viitor rămân deocamdată neclarificate, în timp ce proprietara continuă să păstreze moștenirea artistică a familiei sale.