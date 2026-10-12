A fost confundată cu un ornament de grădină timp de 70 de ani. Dar s-a dovedit a fi o sculptură rară de marmură, din 1854

O sculptură rară din marmură ar putea fi vândută la licitație pentru până la 18.000 de lire sterline (aproximativ 107.000 de lei), după ce a stat mai bine de șapte decenii în aer liber, întro grădină englezească, fiind confundată cu un simplu ornament, potrivit BBC.
Bustul acoperit de licheni, datând din 1854, a fost descoperit de Thomas Jenner-Fust, directorul casei de licitații Chorley's Auctioneers, în timpul unei evaluări obișnuite a unei proprietăți din regiunea Cotswolds.
Ceea ce familia considera a fi un bust din piatră reconstituită s-a dovedit a fi o operă a lui Harriet Goodhue Hosmer, o artistă inovatoare a secolului al XIX-lea și o figură importantă a feminismului.
Jenner-Fust a declarat că descoperirea ne amintește că unele dintre cele mai valoroase obiecte nu sunt ascunse în reședințe istorice impunătoare, ci se află chiar sub ochii noștri, așteptând să fie redescoperite.
Sculptura va fi scoasă la licitație de către Chorley's Auctioneers din Gloucester.
Cine a fost Harriet Hosmer
Hosmer a fost o sculptoriță americană neoclasică, născută în Massachusetts în 1830, fiind considerată pe scară largă prima femeie sculptor profesionist din Statele Unite.
Și-a petrecut o mare parte a carierei la Roma, unde și-a construit o reputație internațională într-un domeniu dominat aproape în întregime de bărbați.
Hosmer era, de asemenea, deschisă în privința homosexualității sale, într-o perioadă în care relațiile între persoane de același sex erau condamnate pe scară largă și, în unele locuri, ilegale.
„Era o persoană excepțională, o adevărată deschizătoare de drumuri și o emblemă a feminismului”, a declarat Jenner-Fust.
A sculptat-o în marmură pe Daphne, prima iubire a lui Apollo
Bustul scos la vânzare o reprezintă pe Daphne, prima iubire a lui Apollo în mitologia greacă, și poartă inscripția în latină „Harriet Hosmer me fecit Romae”, care se traduce prin „Harriet Hosmer m-a făcut la Roma”.
Fiind prima sculptură realizată de Hosmer, au fost create doar câteva exemplare.
Istoricii de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York recunosc existența a doar trei versiuni din marmură autentificate care s-au păstrat până în prezent. Toate sunt expuse în muzee din Statele Unite.
Nu se știe cu exactitate cum a ajuns sculptura în regiunea Cotswolds, însă familia presupune că un strămoș a cumpărat-o la o licitație, la mijlocul secolului al XX-lea.
„Nici nu bănuiau că avea o valoare atât de mare”
Jenner-Fust a declarat că proprietarii au fost „destul de surprinși” de descoperire, după ce, timp de șapte decenii, s-au obișnuit atât de mult cu prezența obiectului, încât nu i-au mai observat adevărata valoare.
„Nu aveau nicio idee că era din marmură, nu știau cine o realizase și nici nu bănuiau că avea o valoare atât de mare”, a spus el.
Jenner-Fust i-a îndemnat pe oameni să fie „deosebit de atenți” atunci când fac curățenie în case vechi, „pentru a se asigura că nu aruncă nimic care ar putea avea o importanță deosebită”.
„Este un fel de vânătoare de comori. Nu știi niciodată cu adevărat ce vei descoperi în continuare, iar acesta este farmecul căutării”, a adăugat el.
„Ne oferă, de asemenea, un oarecare sentiment de încredere, nouă, celor care organizăm licitații, că încă mai există obiecte care așteaptă să fie descoperite.”