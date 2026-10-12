A fost confundată cu un ornament de grădină timp de 70 de ani. Dar s-a dovedit a fi o sculptură rară de marmură, din 1854

2 minute de citit Publicat la 16:32 12 Oct 2026 Modificat la 16:32 12 Oct 2026

Bultul lui Daphne sculptat de Harriet Goodhue Hosmer și ținut ca decorațiune într-o grădină timp de 7 decenii. Sursă foto: Chorleys Auctioneers

O sculptură rară din marmură ar putea fi vândută la licitație pentru până la 18.000 de lire sterline (aproximativ 107.000 de lei), după ce a stat mai bine de șapte decenii în aer liber, întro grădină englezească, fiind confundată cu un simplu ornament, potrivit BBC.

Bustul acoperit de licheni, datând din 1854, a fost descoperit de Thomas Jenner-Fust, directorul casei de licitații Chorley's Auctioneers, în timpul unei evaluări obișnuite a unei proprietăți din regiunea Cotswolds.

Ceea ce familia considera a fi un bust din piatră reconstituită s-a dovedit a fi o operă a lui Harriet Goodhue Hosmer, o artistă inovatoare a secolului al XIX-lea și o figură importantă a feminismului.

Jenner-Fust a declarat că descoperirea ne amintește că unele dintre cele mai valoroase obiecte nu sunt ascunse în reședințe istorice impunătoare, ci se află chiar sub ochii noștri, așteptând să fie redescoperite.

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Sculptura va fi scoasă la licitație de către Chorley's Auctioneers din Gloucester.

Cine a fost Harriet Hosmer

Hosmer a fost o sculptoriță americană neoclasică, născută în Massachusetts în 1830, fiind considerată pe scară largă prima femeie sculptor profesionist din Statele Unite.

Și-a petrecut o mare parte a carierei la Roma, unde și-a construit o reputație internațională într-un domeniu dominat aproape în întregime de bărbați.

Hosmer era, de asemenea, deschisă în privința homosexualității sale, într-o perioadă în care relațiile între persoane de același sex erau condamnate pe scară largă și, în unele locuri, ilegale.

„Era o persoană excepțională, o adevărată deschizătoare de drumuri și o emblemă a feminismului”, a declarat Jenner-Fust.

A sculptat-o în marmură pe Daphne, prima iubire a lui Apollo

Bustul scos la vânzare o reprezintă pe Daphne, prima iubire a lui Apollo în mitologia greacă, și poartă inscripția în latină „Harriet Hosmer me fecit Romae”, care se traduce prin „Harriet Hosmer m-a făcut la Roma”.

Fiind prima sculptură realizată de Hosmer, au fost create doar câteva exemplare.

Istoricii de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York recunosc existența a doar trei versiuni din marmură autentificate care s-au păstrat până în prezent. Toate sunt expuse în muzee din Statele Unite.

Nu se știe cu exactitate cum a ajuns sculptura în regiunea Cotswolds, însă familia presupune că un strămoș a cumpărat-o la o licitație, la mijlocul secolului al XX-lea.

„Nici nu bănuiau că avea o valoare atât de mare”

Jenner-Fust a declarat că proprietarii au fost „destul de surprinși” de descoperire, după ce, timp de șapte decenii, s-au obișnuit atât de mult cu prezența obiectului, încât nu i-au mai observat adevărata valoare.

„Nu aveau nicio idee că era din marmură, nu știau cine o realizase și nici nu bănuiau că avea o valoare atât de mare”, a spus el.

Jenner-Fust i-a îndemnat pe oameni să fie „deosebit de atenți” atunci când fac curățenie în case vechi, „pentru a se asigura că nu aruncă nimic care ar putea avea o importanță deosebită”.

„Este un fel de vânătoare de comori. Nu știi niciodată cu adevărat ce vei descoperi în continuare, iar acesta este farmecul căutării”, a adăugat el.

„Ne oferă, de asemenea, un oarecare sentiment de încredere, nouă, celor care organizăm licitații, că încă mai există obiecte care așteaptă să fie descoperite.”