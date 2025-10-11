A murit Diane Keaton. Actrița de 79 de ani era cunoscută pentru rolurile sale din „Annie Hall” și „Nașul”

4 minute de citit Publicat la 22:22 11 Oct 2025 Modificat la 23:02 11 Oct 2025

În 2017, a primit premiul pentru întreaga carieră din partea American Film Institute (AFI), moment în care a interpretat melodia Seems Like Old Times, pe care personajul ei o cântă în Annie Hall. Foto: Getty Images

Diane Keaton, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de film de la Hollywood din ultimii 50 de ani, a murit la vârsta de 79 de ani, în California, relatează The Guardian. Vestea a fost confirmată de revista People. Nu au fost făcute publice detalii cu privire la cauza morții artistei.

O figură emblematică și inconfundabilă a cinematografiei încă de la rolul său premiat cu Oscar în Annie Hall (1977), filmul regizat, scris și interpretat de fostul ei iubit, Woody Allen, și inspirat în mare parte din viața ei, Keaton a jucat în unele dintre cele mai importante producții ale ultimei jumătăți de secol.

Spiritul său autoironic, talentul pentru comedie și stilul vestimentar inconfundabil — rareori apărea fără o pălărie, o helancă, o cravată bărbătească sau pantaloni largi — au făcut-o unică și imposibil de imitat.

O carieră de 55 de ani la Hollywood

Potrivit site-ul IMDB, Diane Keaton a jucat în aproape 80 de filme și seriale începând cu anul 1970. Ea a fost, de asemenea, producător și regizor. A câștigat un premiu Oscar, în 1978, și a fost nominalizată de alte trei ori. De-a lungul carierei sale, talentul ei a fost recompensat cu 37 de premii și 63 de nominalizări.

Primul ei rol major a fost alături de Al Pacino, în filmul lui Francis Ford Coppola Nașul (The Godfather), unde a interpretat soția lui Michael Corleone — rol pe care l-a reluat în cele două continuări. Alte nominalizări la Oscar au venit pentru prestațiile sale din Reds (1981), Marvin’s Room (1996) și Something’s Gotta Give (2003).

Între timp, drame precum Looking for Mr. Goodbar, Shoot the Moon și The Good Mother au consacrat-o ca o actriță neînfricată, dispusă să interpreteze femei dificile sau nepopulare.

Keaton și Allen au colaborat pentru prima dată în versiunea de teatru a piesei Play It Again, Sam, pentru care a primit o nominalizare la premiile Tony în 1971, înainte de a lucra împreună la opt filme, printre care Sleeper (1973), Love and Death (1975) și Manhattan (1979).

În 1993, Keaton a preluat rolul scris inițial pentru Mia Farrow în Manhattan Murder Mystery și a rămas o susținătoare loială a lui Allen după acuzațiile aduse de Farrow, care îl acuzase că și-ar fi abuzat fiica adoptivă, Dylan.

Printre cele mai populare comedii ale sale se numără Baby Boom, Father of the Bride (și continuările sale), The First Wives Club și Book Club.

Continuarea acestuia din urmă, Book Club: The Next Chapter, lansată în 2023, pare să fie unul dintre ultimele proiecte în care a apărut Keaton. Într-un interviu acordat publicației The Guardian pentru promovarea filmului, ea a explicat de ce a ales să rămână atât de activă, realizând șapte filme de la începutul pandemiei:

„Îmi oferă ocazia să cunosc oameni noi, într-o lume diferită”, spunea ea. „Îmi place. Totul e interesant. Viața nu e niciodată plictisitoare, niciodată.”

Pe lângă activitatea cinematografică, Keaton a apărut și în câteva producții TV, printre care rolul unei călugărițe intrigante în serialul The Young Pope, cu Jude Law.

De asemenea, s-a ocupat de investiții imobiliare în SUA și și-a asociat numele și creativitatea unor colecții de decorațiuni interioare, haine, ochelari și vinuri.

În 2017, a primit premiul pentru întreaga carieră din partea American Film Institute (AFI), moment în care le-a mulțumit colaboratorilor săi și a interpretat melodia Seems Like Old Times, pe care personajul ei o cântă în Annie Hall.

Diane Keaton a adoptat doi copii

În 1996, Keaton a adoptat o fiică, Dexter (nume inspirat de personajul lui Cary Grant din The Philadelphia Story), iar patru ani mai târziu, un fiu, Duke. „Maternitatea m-a schimbat complet”, declara ea. „Este, probabil, cea mai profundă experiență de smerenie pe care am trăit-o vreodată.”

În ciuda relațiilor intens mediatizate cu parteneri de platou precum Al Pacino și Warren Beatty, Keaton nu s-a căsătorit niciodată.

Actrița a avut grijă de propria sa mamă, diagnosticată cu Alzheimer în 1993, până la moartea acesteia, în 2008, și i-a dedicat o mare parte din autobiografiile sale, publicând inclusiv jurnalele mamei sale.

„A fost totul pentru mine”, spunea Keaton despre mama sa. „A fost minunată. A fost exemplul meu despre ce poți face cu viața. Era inima a tot ce era mai bun.”

Keaton a fost și principalul îngrijitor al fratelui său, Randy, care a murit în 2021, după ani de probleme de sănătate mintală.