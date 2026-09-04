Antena 3 CNN Life A murit Richard O'Sullivan, unul dintre cei mai cunoscuți actori britanici de comedie, la vârsta de 82 de ani

A murit Richard O'Sullivan, unul dintre cei mai cunoscuți actori britanici de comedie, la vârsta de 82 de ani

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 14:42 04 Sep 2026 Modificat la 14:49 04 Sep 2026
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Actorul (dreapta) a devenit cunoscut pentru rolul din „Man About the House” / sursă foto: Hepta

Actorul britanic Richard O'Sullivan, care a devenit celebru în anii '70 şi '80 datorită unor seriale de comedie precum "Man About the House" şi "Robin's Nest", a încetat din viaţă vineri, la vârsta de 82 de ani, informează agenţia de presă EFE, citată de Agerpres.

Richard O'Sullivan a murit la Brinsworth House, un cămin destinat profesioniştilor din domeniul teatrului şi al divertismentului, situat în cartierul londonez Richmond upon Thames, unde locuia de 23 de ani.

Într-un comunicat făcut public de azil, fiul actorului, James O'Sullivan, şi-a descris tatăl drept un om "la fel de amuzant şi de fermecător în viaţa reală precum cel care a apărut ani de zile pe ecranele televizoarelor noastre. Mereu bine dispus, (a fost) un tată fantastic şi un bunic iubitor".

Deşi Richard O'Sullivan a avut o carieră îndelungată, rolurile sale memorabile au rămas cele în care l-a interpretat pe Robin Trip în serialele TV de succes "Man About the House" (1973-1976) şi "Robin's Nest" (1977-1981), difuzate în numeroase ţări. După aceste succese internaţionale, cariera sa a cunoscut un declin.

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Etichete: actor britanic deces seriale

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