Tim Curry, actorul cunoscut pentru rolurile din "Home Alone" şi "The Rocky Horror Picture Show", a murit la vârsta de 80 de ani

Tim Curry, la un eveniment din 16 martie 2003, organizat în Beverly Hills, California. Sursa foto: Getty Images

Tim Curry, legendarul actor de film și televiziune cunoscut pentru interpretarea personajului Dr. Frank-N-Furter în filmul "The Rocky Horror Picture Show", la vârsta de 80 de ani, relatează TMZ. Printre celelalte pelicule în care a jucat regretatul star se numără "The Hunt for Red October" și "Home Alone 2". De-a lungul carierei sale pe Broadway, Tim Curry a primit trei nominalizări la premiile Tony.

Unele surse au declarat pentru TMZ că actorul Tim Curry a încetat din viaţă seara trecută, la locuința sa din Los Angeles. Născut în Regatul Unit, acesta împlinise vârsta de 80 de ani în urmă cu mai bine de patru luni, respectiv pe 19 aprilie.

Actorul Tim Curry s-a confruntat cu probleme grave de sănătate timp de mai bine de un deceniu. În 2012, el a suferit un grav AVC în urma căruia a rămas cu un handicap fizic sever. Anunţul morţii a fost făcut de buna sa prietenă Marcia Hurwitz, care îi era şi manager.

Potrivit TMZ, surse din cadrul forțelor de ordine au declarat că poliția a intervenit în casa actorului marţi seara, la ora 23:23, ora locală. Totodată, s-a transmis că nu există suspiciuni că ar fi fost vorba despre o faptă criminală în acest caz.

Înregistrarea audio a apelului dispeceratului, obținută de TMZ, dezvăluie că poliția a intervenit în urma unei investigații privind un deces la locuința sa. Departamentul de Pompieri din Los Angeles a precizat că a fost solicitat mai devreme în cursul nopții pentru o urgență medicală, iar persoana respectivă a fost declarată decedată la fața locului.

Actorul englez, care şi-a început cariera în teatrele londoneze, l-a interpretat pe Dr Frank-n-Furter, savantul extraterestru autoproclamat "travestitul Transilvaniei", mai întâi pe scenă, apoi, în filmul din 1975 "The Rocky Horror Picture Show", devenit un clasic al genului şi proiectat în continuare în cinematografe la peste 50 de ani după lansarea sa oficială.

Tim Curry a interpretat rolul clovnului terifiant Pennywise din adaptarea din 1990 a romanului "It", de Stephen King și pe Mr. Hector în "Home Alone 2: Lost in New York". El a mai jucat în filme precum "Annie", "Clue", "The Hunt for Red October", "Muppet Treasure Island", "Addams Family Reunion" și "Scary Movie 2".

În octombrie 2025, Tim Curry şi-a publicat memoriile în volumul intitulat "Vagabond". El a primit trei nominalizări la premiile Tony și o nominalizare la premiile Emmy în cele 5 decenii petrecute în această industrie.