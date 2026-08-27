A murit Yayoi Kusama, legendara artistă japoneză cunoscută ca "regina bulinelor". FOTO: Getty Images

Legendara artistă japoneză cunoscută ca "regina bulinelor", Yayoi Kusama, devenită celebră mai ales la sfârșitul vieții pentru sculpturile și instalațiile sale, a murit la vârsta de 97 de ani, a confirmat compania care o reprezenta, scrie BBC.

"Cu profundă tristețe... anunțăm trecerea în neființă a lui Yayoi Kusama, într-un spital din Tokyo, la 14 august 2026, la vârsta de 97 de ani. De-a lungul unei vieți extraordinare, dedicate în întregime creației artistice, Kusama a avut o carieră de pionierat în avangarda artistică, recunoscută la nivel internațional, practica sa creativă cuprinzând artele vizuale, performance-ul, ficțiunea și poezia", se arată în comunicat.

Kusama, care a ales să locuiască de bunăvoie într-un spital de psihiatrie timp de zeci de ani, era cunoscută pentru peruca sa roșie aprinsă și ținutele sale excentrice, decorate cu buline.

"A continuat să picteze până în ultimele zile, fără să-și lase vreodată pensula din mână, continuând să exploreze iubirea eternă și sufletul nemuritor. Vom duce mai departe dorințele lui Kusama și, prin artă, vom continua să le oferim oamenilor din întreaga lume speranță și putere pentru viitor.", potrviit comunicatului.

Kusama a devenit una dintre cele mai recognoscibile artiste din lume și o adevărată icoană culturală globală abia la 80 și 90 de ani, după ce timp de decenii opera sa fusese în mare parte ignorată. Primită cu reticență de scena artistică newyorkeză dominată de bărbați în anii 1960, Kusama a stârnit controverse prin expozițiile sale de sculpturi falice, inclusiv o canapea acoperită cu astfel de forme, precum și prin numeroase apariții în care nuditatea ocupa un loc central. În 1965, lucrările sale din seria "nfinity Mirror Room", în care oglinzile și luminile creează spații aparent nesfârșite, au atras milioane de vizitatori. Ulterior, lucrările sale cu buline și sculpturile reprezentând dovleci au devenit extrem de căutate.

Kusama nu a atras atenția internațională decât după câteva decenii, devenind ulterior prima artistă japoneză care a reprezentat țara într-o expoziție personală la Bienala de la Veneția, în 1993. Succesul răsunător al expoziției a dus la o transformare majoră a modului în care artista era percepută atât în Japonia, cât și în străinătate.

Una dintre picturile sale a fost vândută la licitație în 2022 pentru aproximativ 10,5 milioane de dolari (7,7 milioane de lire sterline).

Ulterior, lucrările sale au fost expuse în marile muzee ale lumii, iar artista a colaborat cu branduri de lux, inclusiv Louis Vuitton.

Kusama a povestit că în copilărie avea halucinații în care vedea jar și lumini intermitente, iar mai târziu și-a folosit arta ca mijloc prin care ceilalți să poată înțelege modul în care ea percepea lumea.

Kusama s-a născut în 1929, în orașul provincial Matsumoto, din regiunea centrală Nagano, Japonia.

Părinții săi nu au susținut primele sale încercări de a studia pictura la Kyoto. Ulterior, i s-a spus că activitatea sa artistică provoca o mare rușine familiei sale conservatoare. O parte a presei americane a criticat-o, de asemenea, pentru ceea ce considera a fi o dorință nesfârșită de publicitate.

Lumea, inclusiv Japonia sa natală, și-a schimbat radical percepția asupra lui Kusama în ultima parte a vieții sale. Rețelele sociale au alimentat în ultimii ani o creștere spectaculoasă a interesului pentru opera sa, formele florale îndrăznețe și sferele strălucitoare din oțel ale muzeului dedicat artistei devenind decoruri extrem de căutate pentru selfie-uri și fotografii.

Printre numeroasele sale motive artistice, dovleacul a devenit unul dintre cele mai emblematice. Pentru Kusama, această legumă reprezenta confortul și nostalgia. "Dovlecii îmi vorbesc. Ei întruchipează un sentiment de stabilitate și îmi oferă liniște sufletească.", spunea ea într-un interviu.

În orașul său natal, Naoshima, vizitatorii care sosesc cu feribotul sunt întâmpinați de sculptura în aer liber "Red Pumpkin", acoperită cu buline negre îndrăznețe.