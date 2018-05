foto: Pixabay.com

Un cuplu din Rusia, insa, a avut parte de o experienta inedita in momentul in care mirele a intarziat la receptie sa plateasca nota, iar mireasa il astepta de ceva timp in camera.

Ca sa ii dea un imbold, aceasta i-a trimis cateva fotografii cu subinteles, insa a gresit destinatarul.

Ea le-a trimis soacrei in loc de proaspatul sot. Soacra a avut o reactie neasteptata: convinsa ca a fost o greseala, ii arata fiului si il felicita pentru buna alegere.