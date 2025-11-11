Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”

Publicat la 13:23 11 Noi 2025

Jenna Jameson și-a început cariera în industria filmelor pentru adulți în anii 1990 și s-a retras în 2008 FOTO: Instagram/ Hepta

După o viață extrem de zbuciumată, Jenna Jameson s-a regăsit în credință. Fosta actriță de filme pentru adulți, în vârstă de 51 de ani, a distribuit pe Instagram un clip video despre călătoria personală transformatoare prin care trece.

„După decenii în care am fost cunoscută pentru trupul meu și pentru păcat, m-am botezat și îi ajut și pe alții să-l găsească pe Iisus”, a scris Jameson pe Instagram.

Ea a adăugat la descriere: „Deschide Biblia… nu vei regreta”, lângă un emoji cu o cruce.

În exclusivitate pentru New York Post, Jameson a declarat: „Sunt mândră și vorbesc deschis despre drumul meu alături de Iisus Hristos. Faptul că îmi proclam dragostea pentru el le deschide ochii multora, făcându-i să înțeleagă că nu sunt de neiertat”.

În secțiunea de comentarii de pe Instagram, fanii au lăudat-o pentru faptul că pune religia pe primul loc.

„Sunt atât de mândră de tine! Continuă să lupți și să mergi mai departe în timp ce împărtășești dragostea lui Dumnezeu!”, a scris o persoană, la care Jameson a răspuns: „Mulțumesc”, adăugând un emoji cu mâini împreunate în rugăciune.

„Iisus te va folosi într-un mod uimitor… Mă rog pentru putere și revelație pentru tine, în numele lui Iisus”, a scris un alt utilizator, comentariu căruia Jameson i-a dat „like”.

Altcineva a scris: „Bine ai venit de partea câștigătoare. Echipa lui Iisus, până la capăt!”.

„Este minunat, Jenna! Fă ceea ce te face fericită, ceea ce îți aduce împlinire și liniște spirituală, în orice formă ți se potrivește”, i-a transmis un alt fan.

Jameson vorbise anterior despre redescoperirea credinței sale într-o postare de pe Instagram din septembrie, care prezenta două fotografii alăturate, una de la 18 ani și una actuală. „18 vs 51. Cu siguranță am trecut prin multe, dar sunt recunoscătoare”, a scris ea. „Mi-am regăsit credința și sunt atât de împăcată. Credința mea în Dumnezeu mi-a oferit o putere pe care nu știam că o am”.

Jenna Jameson, al cărei nume real este Jennifer Marie Massoli, și-a început cariera în industria filmelor pentru adulți în anii 1990. S-a retras din această industrie în 2008, deși, mai târziu, în 2013, a început să lucreze ca model pe platforme de videochat.

În aprilie anul trecut, Jameson și soția ei, Jessi Lawless, au anunțat că se despart după 11 luni de căsnicie. Lawless, o influenceriță și fostă stilistă, a dat vina pe presupusele probleme cu alcoolul ale lui Jameson pentru destrămarea relației.

În martie anul acesta, Jameson și-a făcut publică noua relație cu actorul pentru voci voce Mil R. Ocampo. „Declarație oficială…”, a scris Jameson lângă o fotografie în care își sprijină obrazul de capul partenerului.

Ea a postat și un selfie în care își închide ochii și îl sărută pe Ocampo în spatele urechii.

Jameson a mai fost căsătorită anterior cu „Regele filmelor porno”, Brad Armstrong (între 1996 și 2001), și cu fostul actor porno Jay Grdina (între 2003 și 2006).

Ea are gemeni de 16 ani, Journey și Jesse, cu luptătorul UFC Tito Ortiz, precum și o fiică de 8 ani, Batel, cu fostul logodnic, omul de afaceri israelian Lior Bitton.