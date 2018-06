Adevărul uluitor despre durata actului sexual

foto: Pexels.com

Aproape jumătate dintre bărbaţi termină actul sexual în mai puţin de două minute, potrivit unui studiu prezentat în cartea Doctorului Harry Fisch: The New Naked: The Ultimate Sex Education for Grown-Ups.

În cartea sa, Fisch spune că pacienţii săi sunt obsedaţi de frecvenţa ideală a actelor sexuale. Doctorul spune că durata, dar şi calitatea actului contează.

Doctorul spune că durata medie a actului sexual este de 7,3 minute, dar că 43% dintre partidele de sex se termină în mai puţin de două minute. Interesant este că un terapeut preciza, potrivit Daily Mail, că un act sexual sub două minute poate fi catalogat ca ejaculare precoce.

Fisch spune totuşi, în mod neaşteptat, că bărbaţii sunt mult mai preocupaţi decât femeile de acest aspect.