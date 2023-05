5 alimente care ajută la vindecarea arsurilor solare

Vine vara, iar plaja, soarele și distracția reprezintă combinația perfecta pentru a-ți petrece zilele libere. Odată cu vara apare și expunerea îndelungată la razele puternice ale soarelui, care pot provoca arsuri.

Sursa foto: pexels.com

Este cunoscut faptul că expunerea la soare nu ar trebui să aibă loc fără protecția solară. Cu toate acestea, expunerea îndelungată la soare în orele de prânz și faptul că uităm să reaplicăm un nou strat de SPF pot duce la arsuri solare. În aceste cazuri nefericite, cremele hidratante sunt o variantă excelentă pentru ca piele să se vindece cât mai repede.

Totuși, i ncluderea anumitor alimente și băuturi în dieta dumneavoastră după o arsură solară poate sprijini vindecarea pielii pe termen scurt și chiar poate ajuta la reducerea consecințelor pe termen lung sau cele extrem de grave cum ar fi cancerul de piele.

Iată ce alimente să consume atunci când te confrunți cu o arsură solară:

Kiwi

Kiwi poate fi un aliment bun pentru arsurile solare, deoarece este o sursă excelentă de vitamina C. Fiind antioxidant, vitamina C poate neutraliza și elimina oxidanții care se formează după expunerea la radiațiile ultraviolete de la soare. Vitamina C pare să fie și mai bună la reducerea daunelor găsite în pielea arsă de soare atunci când este prezentă vitamina E.

Semințe de dovleac

Vitamina E protejează grăsimile din piele. Zincul găsit în semințele de dovleac este un nutrient cheie în vindecarea rănilor. Pentru a vindeca o arsură solară, pielea trebuie să creeze noi celule care să înlocuiască straturile deteriorate ale pielii, proces care crește cererea de zinc.

Aloe Vera

Deși este consumat ca medicament natural ca sursă de vitamina C și o varietate de fitochimice care acționează ca antioxidanți în organism, efectele calmante ale aloe vera atunci când sunt aplicate local pe piele o fac unul dintre cele mai bune alimente pentru o arsură solară.

Laptele fermentat

Produsele lactate fermentate, cum ar fi chefirul, sunt produse prin adăugarea de bacterii benefice și/sau drojdie. Rezultatul este o băutură care conține culturi vii cu multe beneficii pentru sănătate.

Rodie