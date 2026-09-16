„Am primit 5000 de dolari ca să mă mut într-un loc de care nu am auzit niciodată”. Schema prin care oamenii își pot schimba total viața

Brianna Beyrouti s-a mutat împreună cu cei doi copii într-un oraș de care nu mai auzise niciodată FOTO: Brianna Beyrouti

O mama cu doi copiii, care ajunsese să se descurce cu greu cu costurile ridicate ale vieții de zi cu zi dintr-un oraș mare, a avut curajul să se mute într-un orășel de care nu auzise niciodată, profitând de un stimulent financiar oferit și sperând că promisiunea unei vieți mai bune va deveni realitate.

Când se gândește la viața pe care o avea înainte în orașul Portland, din Oregon, Brianna Beyrouti spune că se „îneca” din punct de vedere financiar.

„Trăiam de la un salariu la altul. De fiecare dată când apărea cea mai mică problemă, era ceva de genul: «Doamne, copiii au nevoie de pantofi, cum o să-mi permit asta?». Ca părinte singur, totul cade pe umerii mei”, povestește Brianna pentru BBC.

Anul trecut, Brianna a părăsit Portland, un oraș care are cu tot cu zona metropolitană 2,5 milioane de locuitori.

Ea și cei doi copii ai săi s-au mutat 3.200 de kilometri spre est, în Muncie, Indiana, un oraș mic, cu 65.000 de locuitori, o universitate și multe spații deschise, profitând de un program care a contribuit cu 5.000 de dolari la costurile mutării, în încercarea de a stimula creșterea populației.

Mutarea s-a dovedit a fi o revelație din punct de vedere financiar. Ea continuă să lucreze de la distanță pentru aceeași bancă, astfel că salariul ei anual de 107.000 de dolari a rămas neschimbat, însă a reușit să-și cumpere pentru prima dată o locuință. Iar rata este mai mică decât suma pe care trebuia să o plătească în Portland pentru chirie.

În Portland plătea 1.290 de dolari pe lună pentru un apartament, în timp ce costul total al creditului ipotecar, asigurării locuinței și impozitului pe proprietate pentru casa ei din Muncie este de 1.100 de dolari.

Dacă adăugăm faptul că impozitul pe venit este mai mic în Indiana și că au scăzut și costurile asigurării auto și facturile la energie, Brianna spune că rămâne cu 600 de dolari în plus în fiecare lună.

„Pot să mă bucur de viața mea mai mult decât înainte”, spune ea. „Când copiii mei își doresc ceva, sunt mult mai înclinată să spun da. Calitatea vieții mele a crescut dramatic”, povestește femeia.

Oamenii fug din orașele mari și scumpe din SUA

Brianna nu este singura persoană care schimbă un oraș mare cu unul mai mic.

În condițiile în care costul ridicat al vieții continuă să se facă simțit în SUA, multe dintre cele mai mari orașe înregistrează scăderi ale populației, întrucât oamenii pleacă în căutarea unor locuințe mai accesibile.

Un raport din 2025 al Asociației Naționale a Agenților Imobiliari din SUA a constatat că, în cazul persoanelor care se mută într-un alt stat, accesibilitatea financiară a fost principalul motiv.

Drept urmare, orașe mari precum New York și Los Angeles, dar și Portland, Oregon, au înregistrat scăderi ale populației în ultimii ani, fenomen alimentat și de acceptarea mult mai largă a muncii de la distanță după pandemia de Covid-19.

În schimb, unele orașe și localități mici din SUA, precum Muncie, înregistrează creșteri ale populației după decenii de declin. Numărul locuitorilor din Muncie a ajuns anul trecut la 65.466, potrivit datelor oficiale. Este o creștere față de cei 65.194 de locuitori din 2020, dar populația este încă mult sub nivelul din 1990, când orașul avea 71.828 de locuitori.

Bilete gratuite la cinema și vin

Pentru a se diferenția de alte localități și pentru a-i încuraja pe angajații care lucrează de la distanță să se mute acolo din alte zone ale statului Indiana, administrația locală din Muncie le oferă acestora 5.000 de dolari în numerar pentru a acoperi costurile mutării.

Face acest lucru prin intermediul unui site numit MakeMyMove, care prezintă mai multe astfel de programe de sprijin pentru relocare oferite de orașe și localități mici din întreaga SUA. Acestea plătesc către MakeMyMove un abonament.

Printre celelalte stimulente oferite potențialilor noi locuitori de către diferite localități se numără bilete gratuite la cinema, vouchere la restaurante și chiar sticle de vin oferite gratuit.

Brianna și copiii ei fac parte dintre cele aproximativ 100 de familii care s-au mutat în Muncie prin programul MakeMyMove. Ea spune că nici măcar nu auzise de acest oraș înainte.

La nivelul întregii țări, MakeMyMove spune că anul trecut a ajutat în total 1.000 de persoane să se mute, iar pentru 2026 estimează că numărul va crește la 1.500.

De la chirie de 3.000 de dolari pentru apartament, la rată de 1.800 pentru casă

Cercetătoarea Elena Chrysostomou a folosit, de asemenea, un program de sprijin pentru relocare pentru a schimba un oraș mare cu o localitate mică. În 2024, s-a mutat din San Diego, California, în Jacksonville, o localitate rurală din Illinois cu 17.700 de locuitori.

Mutarea a fost sprijinită de Jacksonville Regional Economic Development Corporation (JREDC), care i-a oferit 5.000 de dolari în numerar, plus un „pachet pentru calitatea vieții” în valoare de 4.000 de dolari, care include abonamente gratuite la săli de sport și acces gratuit la terenuri de golf.

JREDC spune că, deși regiunea este „deja un loc minunat în care să trăiești”, programul de sprijin contribuie la „a face oferta și mai atractivă”.

Elena cheltuia 3.000 de dolari pe chiria unui apartament cu un dormitor în San Diego, dar acum deține o casă cu trei dormitoare, pentru care plătește o rată ipotecară de 1.868 de dolari. În același timp, salariul ei a crescut cu 22% după ce și-a schimbat locul de muncă, iar timpul de deplasare până la serviciu a scăzut de la 15 minute cu mașina la doar un minut.

„Nu m-am gândit niciodată că voi putea să-mi permit singură o casă. Întotdeauna am crezut că voi avea nevoie de un partener și, chiar și atunci, în San Diego ar fi fost foarte dificil”, spune ea.

„Pur și simplu ai mai multă libertate. Există mai multă siguranță și independență”, mai spune ea.

Deși nici ea, nici Brianna nu regretă decizia, ambele recunosc că există și unele dezavantaje ale noii lor vieți. Printre acestea se numără gama mai restrânsă de activități și de restaurante, faptul că și-au lăsat în urmă prietenii și familia, iar pentru Brianna, dificultatea de a-i ajuta pe copii să se adapteze la noile școli.

În plus, în Portland Brianna se bucura să meargă pe jos până în parcuri și magazine, în timp ce acum depinde de mașină pentru a ajunge aproape oriunde.

Dar, per ansamblu, spune că este încântată.

„Am cele mai mari economii pe care le-am avut vreodată în viața mea, sunt proprietara unei case și pot face lucruri împreună cu copiii mei. Chiar am plecat în vacanță pentru prima dată în viața celui mai mic dintre copiii mei”, spune Brianna.