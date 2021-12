Antena 3 › Life › Amestecul care dezgheaţă parbrizul rapid. E făcut din două ingrediente pe care oricine le are în casă Amestecul care dezgheaţă parbrizul rapid. E făcut din două ingrediente pe care oricine le are în casă

Amestecul care dezgheaţă parbrizul rapid. E făcut din două ingrediente pe care oricine le are în casă

Sursa foto: captura video

Două ingrediente banale pe care oricine le are în casă vă pot ajuta să dezgheţaţi repede parbrizul maşinii, în această perioadă rece când temperaturile ajung noaptea sub zero grade.