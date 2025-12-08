Au refuzat ani la rând să-și vândă casa care a fost treptat înconjurată de un cartier. Acum s-au răzgândit și vor încasa o sumă ireală

2 minute de citit Publicat la 07:00 08 Dec 2025 Modificat la 07:00 08 Dec 2025

O familie din vestul orașului Sydney, care a refuzat să-și vândă casa ani la rând, va încasa acum o sumă uriașă FOTO: Real Estate

O familie din vestul orașului Sydney, a cărei casă a fost înconjurată treptat de un nou cartier, ar putea încasa o sumă uluitor de mare pentru proprietate, după ce a decis, în cele din urmă, să o vândă.

Casa veche a familiei din Leppington este în prezent înconjurată de un nou cartier - Emerald Rise - și apare ca o siluetă solitară de-a lungul unui drum unde terenul a fost nivelat pentru a face loc noilor locuințe.

› Vezi galeria foto ‹

Casa este înconjurată de 29 de loturi destinate dezvoltării de locuințe și reprezintă ultima bucată din ceea ce a fost odinioară o vastă proprietate.

Proprietatea de aproape 9.300 mp, pe care se află o casă cu nouă dormitoare, a fost odată centrul unei suprafețe mai mari, pe care familia a cumpărat-o în 1985 cu aproximativ 266.000 de dolari australieni, potrivit documentelor consultate de Real Estate.

La acea vreme, zona era de fapt un teren agricol dintr-o zonă semi-rurală, la marginea orașului Sydney.

Terenul a fost reclasificat în 2016, iar la scurt timp după aceea familia a negociat vânzarea celei mai mari părți din teren către un dezvoltator important, pentru o sumă care nu a fost făcută publică, probabil de ordinul milioanelor.

Acea suprafață a fost parcelată în 29 de loturi și apoi scoasă la vânzare, fiecare având un preț între 2,2 și 2,45 milioane de dolari.

Familia a păstrat partea care include casa originală și aproape un hectar care a rămas neatins, în timp ce buldozerele lucrau pe terenurile din apropiere pentru a pregăti noile drumuri.

Acea casă este acum scoasă la vânzare, iar agentul imobiliar Nick Alexapoulos a dezvăluit că familia a fost de acord, în sfârșit, să renunțe la proprietate, după ce ani la rând a refuzat să facă asta.

Este de așteptat ca proprietarii să încaseze pe casă și teren o sumă de cel puțin 10 milioane de dolari.