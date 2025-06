Compozitor şi cântăreţ, Brian Douglas Wilson s-a născut pe 20 iunie 1942 în Inglewood, California. Sursa foto: brianwilson.com

Brian Wilson, legendarul cântăreț și compozitor al trupei Beach Boys, a murit la vârsta de 82 de ani, potrivit The New York Times. Artistul american este un simbol al inocenței rock-ului, dar și un exemplu al geniului marcat de luptele cu boala mintală și dependențele. În 2024 s-a aflat că acesta suferă de demenţă şi a fost plasat sub tutelă de justiţia americană.

Cunoscut pentru piesele "Good Vibrations", "California Girls", moartea lui Brian Wilson a fost anunţată de familie pe contul său de Facebook, dar şi pe site-ul său oficial. În mesajul transmis public nu s-au precizat data, cauza morţii sau locul.

"Cu inima îndurerată, anunţăm că iubitul nostru tată, Brian Wilson, a încetat din viață. Nu avem cuvinte în aceste momente. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în această perioadă de doliu. Ne dăm seama că ne împărtășim durerea cu întreaga lume. Cu dragoste și compasiune" este mesajul scris de membrii familiei lui Brian Wilson, considerat unul dintre cei mai influenți artiști din lume.

La începutul anului 2024, după decesul soției sale, Melinda Wilson, reprezentanții săi de afaceri au obținut o tutelă din partea unui judecător federal, după ce au susținut că Brian Wilson suferă de "un tulburare neurocognitivă majoră" și a fost diagnosticat cu demență.

Cel mai mare și ultimul supraviețuitor dintre cei trei frați muzicieni, Brian cânta la bas, Carl – la chitară solo și Dennis – la tobe. El și colegii săi din "Beach Boys" au devenit în anii 1960, de la o trupă locală din California, la creatori de hituri naționale și ambasadori internaționali ai surfului și soarelui.