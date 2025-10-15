Care e temperatura ideală în casă pe timpul iernii, dacă ai centrală. Termostatul ar trebui setat diferit, în funcție de cameră

2 minute de citit Publicat la 09:58 15 Oct 2025 Modificat la 09:58 15 Oct 2025

OMS recomandă temperatura minimă în locuințe să fie de 18 grade în sezonul rece. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Zuma Press/ Oliver Kaelke/ Defodi Images

Odată cu scăderea temperaturilor, apare întrebarea firească: care este temperatura ideală în casă iarna, astfel încât să ne bucurăm de confort fără să risipim energie? De la momentul potrivit pentru pornirea centralei, până la recomandările specifice pentru familii cu copii mici, iată cum să-ți reglezi eficient temperatura în locuință pe timpul sezonului rece.

La ce temperatură se poate da drumul la centrala

Pornirea sistemului de încălzire (centrala, calorifere, sistem în pardoseală etc.) depinde de mai mulți factori: temperatura exterioară, confortul locatarilor, izolarea casei și costurile energetice.

Experții în energie recomandă să pornești centrala când temperatura interioară scade sub 18‑19 °C sau când disconfortul devine deranjant.

Unele surse indică faptul că temperatura ideală de referință pentru locuințe în România este între 20‑21 °C, iar centrala se reglează pentru a menține acest nivel.

În spații nelocuite (când nu e nimeni acasă pe perioade mai lungi), se recomandă să nu cobori sub 10‑15 °C, pentru a evita înghețul țevilor sau deteriorarea instalațiilor termice.

Prin urmare, practica obișnuită este să setezi termostatul la un prag confortabil (de ex. 19‑20 °C) și să pornești centrala dacă temperatura scade sub acest prag.

Care e temperatura ideală în casa pe timpul sezonului rece

„Temperatura ideală” nu este una universală, deoarece depinde de activitate, moment al zilei, izolație și preferințele locatarilor. Totuși, există câteva recomandări-recurs general valabile:

Pentru spațiile normale de locuit (living, camere de zi): între 20‑22 °C este considerat un interval confortabil, fără exces de consum.

Pentru dormitoare: valori mai moderate, între 16‑19 °C, sunt mai potrivite pentru un somn odihnitor.

În baie: se recomandă temperaturi mai ridicate, de 22‑24 °C, pentru confort atunci când ieși de sub duș.

În holuri, spații de trecere sau camere puțin folosite: temperaturi cu 2‑3 grade sub cele din camerele principale pot fi suficiente.

Totodată:

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă ca minimum sănătos în locuințe să fie ≈ 18 °C în perioade reci, cu excepția cazului în care există persoane vulnerabile.

Conform standardelor românești și europene, pentru spații locuibile se propune o medie de 20 °C ca temperatură de referință.

De reținut: fiecare grad în minus poate genera economie de energie, estimate uneori la ~7 % reducere a consumului de încălzire pentru scăderea temperaturii cu 1 °C.

Prin urmare, ca regulă practică, poți menține 20‑21 °C în camerele principale și adapta pentru zone secundare (ex. dormitor, baie).

Temperatura ideală în casele unde sunt copii mici

Când locuința găzduiește bebeluși sau copii mici, câteva adaptări trebuie luate în considerare:

Copiii nu exprimă la fel de clar disconfortul termic și mecanismele lor de termoreglare nu sunt complet dezvoltate, așa că se recomandă evitarea variațiilor mari de temperatură.

În general, în camere de copii se recomandă o temperatură între 20‑22 °C pe timpul zilei.

Noaptea, se poate coborî ușor spre 18‑20 °C, cu condiția ca copilul să fie îmbrăcat adecvat și camera să fie bine izolată.

În camere pentru copiii foarte mici (creșă, grădiniță), recomandările de design termic propun valori între 20‑23 °Cîn spațiile active pentru copii.

Specialiștii avertizează că setarea unei temperaturi prea mari (ex. 24‑25 °C) poate duce la disconfort atunci când micuțul este expus aerului mai rece (la ieșiri afară) și poate crește riscuri respiratorii sau de uscăciune a aerului.

Pe scurt, reglați centrala și termostatul astfel încât temperatura să fie constantă, moderată, și evitați supracontrolul termic excesiv — o diferență de 1‑2 grade nu face mare diferență de confort pentru copil, dar poate avea impact energetic.