Ce au uitat medicii în uterul unei femei! Ea le-a eliminat în trei zile de la operație și a fost absolut șocată

O femeie de 48 de ani a fost operată la o clinică privată după ce medicii au efectuat o ablaţie endometrială, intervenţie chirugicală despre care se presupune că este mai puţin invazivă decât o histerectomie.

După operaţie, doctorii i-au spus femeii că "totul a mers bine". Cu toate acestea, ea a început la scurt timp după intervenţie să sufere de dureri foarte mari, nereuşind să doarmă şi având probleme la urinare.

"Simţeam că cineva mă înjunghia cu un cuţit în burtă, dar am crezut că asta are legătură cu operaţia", a declarat femeia, care a adăugat: "Am vorbit cu asistenţii medicali şi cu chirurgul. Mi s-a spus că sunt slabă şi mi s-au prescris medicamente de durere fără să fiu examinată".

A ajuns acasă şi durerile au continuat: "După trei zile de dureri atroce în partea de jos a stomacului, am început să am contracţii extrem de mari".

