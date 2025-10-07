Ce să porți la brunch, la plimbare sau la muzeu. 3 idei care te inspiră

Femeie cu părul scurt în timp ce ia masa într-un restaurant. foto: pexels.com

După o săptămână aglomerată, weekendul se simte ca o gură de aer proaspăt. Este timpul nostru, un interval prețios dedicat relaxării, prietenilor și pasiunilor. Odată cu libertatea de a ne face propriul program, vine și libertatea de a ne exprima stilul departe de constrângerile unui cod vestimentar office. Și totuși, diversitatea planurilor de weekend poate aduce cu sine o nouă provocare: ce să porți?

O ținută potrivită pentru un brunch șic nu va funcționa pentru o plimbare lungă în parc, iar o vizită la teatru cere un alt grad de eleganță. Pentru a elimina stresul decizional și a te bucura din plin de timpul liber, am pregătit un mic manual de stil cu formule vestimentare testate pentru cele mai comune activități de weekend.

Look-ul de brunch: relaxat, dar șic

Brunch-ul de weekend a devenit mai mult decât o masă; este un eveniment social. Atmosfera este relaxată, dar toată lumea își dorește să arate bine. Cheia este să obții un look care pare natural și neforțat, dar care este, în același timp, studiat și pus la punct. Rochiile midi, fluide, din materiale naturale, asortate cu o pereche de sandale cu talpă joasă sau cu teniși din pânză, sunt o alegere excelentă. O altă formulă care nu dă greș este cea a contrastului: asociază o piesă mai elegantă, precum o bluză din satin sau o cămașă cu detalii speciale, cu o pereche de blugi dama cu o croială modernă, cum ar fi cea dreaptă sau evazată. Completează ținuta cu o pereche de ochelari de soare statement și o geantă de mici dimensiuni.

Ținuta de plimbare

Fie că explorezi un nou colț de oraș, te plimbi prin parc sau ieși la o terasă pentru o cafea, confortul este prioritar. Asta nu înseamnă, însă, că trebuie să sacrifici stilul. În locul clasicului trening, optează pentru un set coordonat din tricot, care este la fel de confortabil, dar mult mai șic. O altă variantă este o pereche de pantaloni lejeri, din in sau bumbac, alături de un tricou simplu și un cardigan supradimensionat. Încălțămintea este esențială: o pereche de sneakers de calitate, care oferă suport și confort, este cea mai bună investiție pentru un weekend activ. Nu uita de o geantă practică, tip rucsac sau crossbody, în care să îți încapă toate lucrurile esențiale.

Eleganță culturală

Activitățile culturale cer un grad mai mare de rafinament. O vizită la o galerie de artă, la un muzeu sau la un spectacol de teatru este ocazia perfectă pentru a purta piese mai elegante, dar care să permită în același timp lejeritate în mișcare. Pantalonii largi, tip palazzo, combinați cu un top simplu din cașmir sau mătase, creează o siluetă alungită și sofisticată. O fustă plisată midi, alături de o helancă fină și o pereche de botine cu toc gros, este o altă opțiune atemporală. Este recomandat să ai la tine un șal elegant sau un sacou, deoarece în astfel de spații temperatura poate fi mai scăzută.

Weekendul este despre a te simți bine în pielea ta, iar hainele pe care le porți joacă un rol important în această stare de spirit. Având în minte aceste formule simple, poți construi rapid ținute potrivite pentru orice plan, fără stres și fără efort. Până la urmă, scopul este să lași grijile în urmă și să te bucuri de fiecare moment, iar o garderobă versatilă și bine pusă la punct este aliatul tău de încredere în această misiune.