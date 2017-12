Ce se întâmplă în corpul tău dacă renunți la lactate

foto: Pixabay..com

Exista foarte multe persoane care nu pot digera asa cum trebuie produsele lactate, avand intoleranta la lactoza.

Totusi, medicii spun ca daca nu ai aceasta afectiune ar trebui sa te gandesti foarte bine inainte de a renunta la o intreaga grupa de alimente, scrie BZI.

Iata care sunt principalele schimbari care ar putea interveni in organismul tau daca o faci:

Mai putini nutrienti esentiali

Laptele, branza, iaurtul sunt bogate in vitamina D3, proteine si calciu, care este un nutrient esential pentru sanatatea oaselor. Daca renunti la lactate, este important sa stii cu ce sa le inlocuiesti, astfel incat dieta ta sa contina in continuare aceste substante. De exmplu, calciul poate fi obtinut din verdeturi, precum kale, din peste gras, precum sardinele sau somonul. Anumite tipuri de lapte din migdale sau alte vegetale contin vitamina D3, insa va trebui sa suplimentezi consumul de proteine, adica sa mananci mai multe oua si peste.

Pierdere in greutate

Multa lume vrea sa renunte la lactate, pentru a slabi, si, desi asta s-ar putea intampla in prima faza, atentie, nu consumul de lactate era raspunzator de kilogramele in plus, ci felul in care acestea erau procesate. Daca obisnuiai sa consumi pizza, paste cu branza sau alte feluri de fast food si vei renunta la ele, pentru a inlocui lactatele, atunci vei observa o reducere in greutate.