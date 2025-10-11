Cei mai iuți ardei din lume se cultivă la Buzău. Sunt de 400 de ori mai puternici decât cei obișnuiți

Cei mai iuți ardei din lume se cultivă la Buzău. Foto: Hepta

Cei mai iuți ardei de pe glob se cultivă în solariile Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău. Iuțeala este atât de puternică încât oamenii care lucrează aici trebuie să poarte halate, măști și chiar câte două perechi de mănuși atunci când scot semințele. Până și gazul eliberat în momentul în care sunt tăiați ardeii este periculos. Ultimul soi la a cărui omologare încă se lucrează este atât de iute încât este echivalentul a 400 de ardei iuți normali.

Cel mai iute ardei din lume e rezultatul unor incrucisari repetate si are la baza doua soiuri consacrate - Madame Jeanette şi Habanero. Dupa ce au stabilizat una dintre formele rezultate din incrucisare a urmat o noua combinatie hibridă cu cel mai vechi soi de ardei iute din România, Cornul caprei.

Ardeiul care a doborat recordul mondial al iutimii atinge 2,4 milioane de unități Scoville, adica echivalentul a 400 de ardei iuți obișnuiți.

Matilda Popescu - secretar științific BRGV Buzău: Dacă vorbim de acest ardei, clar nu poate fi folosit în alimentație. Abia putem să ne mai folosim degetele după ce lucrăm cu el, după o vreme destul de îndelungată.

Seminţele ardeiului iute nou creat sunt atât de iuţi încât irita pielea chiar şi prin mănuşi. Mai mult, senzatia de usturime revine chiar si la cateva ore dupa munca din laborator, in ciuda spalarii mainilor. Capsaicina, un alcaloid care imprimă senzaţia de usturime, este cea vinovata pentru aceste reactii.

- La recoltat ardeiul iute e singurul care necesită echipament de protecție, halat, mănuși și mască, e obligatoriu. Iuțeala, nu poți nici să lucrezi.

Costel Vânătoru - director BRGV Buzău: Aceste soiuri cu conținut ridicat de capsaicină sunt folosite, de regulă, nu pentru consum, ci in diverse prep culinare sau în alte scopuri, cum ar fi spray-uri pentru autoapărare, pentru urși sau pentru a ne apăra atunci când suntem în pericol.

Astăzi, Banca de Resurse Genetice Vegetale din Buzău deține sute de soiuri de ardei iuți, fiecare cu niveluri diferite de capsaicină. Pe lângă puterea lor picantă, aceștia sunt și o sursă importantă de vitamina C, conținând chiar mai multă decât lămâile.