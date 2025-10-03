CEO-ul Nvidia dezvăluie cele trei meserii pentru care cererea va crește exploziv în următoarea perioadă

Declarațiile vin în contextul în care Nvidia a anunțat recent o investiție uriașă de 100 de miliarde de dolari în OpenAI. Foto: Hepta

Deși generația Z este avertizată constant că șansele de a obține un loc de muncă sunt tot mai mici, pe fondul avansului inteligenței artificiale care amenință joburile entry-level, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, susține contrariul. El spune că mii de oportunități există deja, în special datorită boomului accelerat al centrelor de date. Condiția este ca tinerii să fie dispuși să urmeze o școală de meserii, scrie Fortune.

„Dacă ești electrician, instalator, tâmplar – vom avea nevoie de sute de mii dintre ei pentru a construi toate aceste fabrici”, a declarat Huang pentru Channel 4 News în Marea Britanie. „Segmentul meseriilor calificate din orice economie va exploda. Va trebui să se dubleze și să se tot dubleze în fiecare an.”

Declarațiile vin în contextul în care Nvidia a anunțat recent o investiție uriașă de 100 de miliarde de dolari în OpenAI, pentru a finanța dezvoltarea de centre de date bazate pe procesoarele sale AI. La nivel global, cheltuielile de capital pentru astfel de centre ar putea ajunge la 7 trilioane de dolari până în 2030, potrivit unui raport McKinsey.

Un singur centru de date de 250.000 de metri pătrați poate angaja până la 1.500 de muncitori în construcții, mulți cu salarii de peste 100.000 de dolari anual, plus ore suplimentare – toate acestea fără a fi necesară o diplomă universitară.

Huang a recunoscut chiar că, dacă ar avea acum 20 de ani și ar trebui să își aleagă din nou domeniul de studiu, ar înclina mai mult către științele aplicate decât către software: „Pentru tânărul Jensen, de 20 de ani, care tocmai a absolvit, probabil că ar fi ales… mai degrabă științele fizice decât pe cele software”.

”Pur și simplu nu avem suficienți oameni”

Huang nu este singurul CEO care atrage atenția asupra deficitului de meseriași. Șeful BlackRock, Larry Fink, avertiza recent Casa Albă că deportările și lipsa de interes a tinerilor pentru meseriile tehnice creează un „perfect storm” în sectorul construcțiilor de centre de date: „Le-am spus chiar și membrilor echipei Trump că vom rămâne fără electricieni pentru a construi centrele de date AI. Pur și simplu nu avem suficienți.”

La rândul său, CEO-ul Ford, Jim Farley, a subliniat că există o discrepanță uriașă între ambițiile de relocare a producției în SUA și realitatea forței de muncă: „Cred că intenția există, dar nu există nimic care să umple golul. Cum putem să readucem aceste industrii acasă dacă nu avem oameni care să lucreze?”

Deficitul este deja uriaș: SUA are nevoie de 600.000 de muncitori în fabrici și 500.000 în construcții, potrivit datelor prezentate de Farley.

Un exemplu că meseriile sunt din nou atractive vine de la Jacob Palmer, un tânăr de 23 de ani din Carolina de Nord. După liceu, a renunțat la facultate și a intrat într-un program de ucenicie ca electrician. La 21 de ani și-a deschis propria firmă, iar anul trecut a încasat aproape 90.000 de dolari. Anul acesta a depășit deja pragul de șase cifre. „Nu datorez nimănui nimic”, spune el, spre deosebire de colegii săi care se confruntă cu datorii din credite pentru studii și nesiguranța locurilor de muncă.