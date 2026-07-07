Cercetătorii au descoperit metode noi prin care locuințele se pot păstra răcoroase pe timpul verii: „Poate părea ciudat”

2 minute de citit Publicat la 17:26 07 Iul 2026 Modificat la 17:26 07 Iul 2026

Casă cu pergolă pe terasă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Bolurile cu apă și gheață, trapele podurilor lăsate deschise și prosoapele umede se numără printre soluțiile la care apelează mulți oameni pentru a-și răcori locuințele în timpul verii. Dacă aceste metode sunt cu adevărat eficiente rămâne un subiect de dezbatere, însă cercetătorii de la Universitatea Loughborough au decis să testeze științific diferite soluții pentru a afla cum pot fi menținute locuințele mai răcoroase în perioadele de caniculă, potrivit BBC.

Studiul a fost realizat pe două case semidecomandate identice.

Una dintre locuințe a rămas nemodificată și fără sisteme de umbrire, în timp ce cealaltă a fost echipată cu un sistem exterior de umbrire, senzori de temperatură și dispozitive speciale care simulează căldura produsă de ocupanții unei locuințe.

Umbra exterioară poate reduce temperatura din casă cu până la șase grade

Dr. Ben Roberts, lector universitar în domeniul clădirilor sănătoase la Universitatea Loughborough, consideră că dezvoltatorii imobiliari ar putea fi nevoiți să includă sisteme exterioare de umbrire în proiectele viitoare, pentru a proteja locuințele împotriva temperaturilor tot mai ridicate și a valurilor de căldură.

„Aerul condiționat va deveni o problemă, deoarece rețeaua electrică nu este capabilă în prezent să facă față unei cereri atât de mari de energie electrică”, a explicat cercetătorul.

„Va fi nevoie de consolidarea rețelei electrice dacă utilizarea aparatelor de aer condiționat va deveni răspândită.”

El consideră că, în viitor, locuințele vor fi dotate tot mai des cu sisteme de umbrire exterioară.

„Pe măsură ce clima continuă să se încălzească, în zonele cele mai afectate și mai ales acolo unde ferestrele nu pot fi deschise din cauza zgomotului sau a poluării, este posibil ca, din păcate, să vedem o utilizare tot mai mare a aerului condiționat”, a adăugat acesta.

Potrivit rezultatelor studiului, locuința protejată prin umbrire exterioară a beneficiat de o reducere a temperaturii interioare cu aproximativ șase grade Celsius comparativ cu casa fără protecție.

Testele au fost realizate în cea mai călduroasă perioadă de până acum

Experimentul s-a dovedit deosebit de relevant în acest an, pe fondul temperaturilor foarte ridicate.

„Acesta a fost cel mai călduros an în care am desfășurat astfel de teste”, a spus Ben Roberts.

„Am înregistrat temperaturi de peste 33 de grade Celsius în locuința fără umbrire și de aproximativ 29 de grade Celsius în casa protejată prin sistemul exterior de umbrire.”

Ferestrele ar trebui ținute închise în timpul zilei

Pe lângă testele privind sistemele de umbrire, cercetătorii au analizat și modul în care ventilarea locuințelor influențează temperatura din interior în perioadele caniculare.

„Pe lângă experimentele privind umbrirea, am realizat și teste privind ventilația. Acestea au arătat că, în timpul valurilor de căldură, este recomandat să țineți ferestrele închise pe parcursul zilei”, a explicat cercetătorul.

Deși recomandarea poate părea surprinzătoare pentru unii, aceasta împiedică pătrunderea aerului fierbinte în locuință.

„Poate părea ciudat, dar, păstrând ferestrele închise în timpul zilei, împiedicați aerul fierbinte să intre în casă”, a concluzionat Ben Roberts.