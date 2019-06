Cinci tipuri de prietenii nocive. Relațiile de care trebuie să fugi

Lidia Fecioru a vorbit la emisiunea ”Adevăruri ascunse despre cele cinci tipuri de prietenii nocive. În jurul nostr întotdeauna se va găsi un ocupat, nefericit, săritor, ipohondric, superstar.

Prietenul săritor - vrea cu tot dinadinsul să ajute. Relația de prietenie trebuie să meargă atât cât nu te deranjează.

Prietenul ipohondric - țin diete, sunt exagerați, dacă le apare ceva, intră în panică. Are tendința să te exaspereze până când vede analizele.

Prietenul superstar - este foarte enervant. Obligatoriu pune o fotografie, vrea să iasă în evidență. Fiecare zi la ea e sărbătoare.

Prietenul nefericită - are mereu o criză din cauza unui motv. Îți fură energia.

Prietenul ocupat - când ai nevoie de el nu e niciodată acolo. E lângă tine doar dacă are nevoie.