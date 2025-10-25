„Cine e el, cine e ea?” Doi soți care arată identic au devenit virali, iar afacerea lor este pe val de când postează clipuri cu ei

Liang Caiyu și He Xiansheng și-au dat seama că seamănă abia după ce s-au căsătorit și s-au mutat împreună FOTO: Douyin

Un cuplu care conduce un magazin de plante medicinale tradiționale în sudul Chinei a devenit faimos în mediul online, după ce i-a amuzat și uimit pe cei care urmăreau afacerea lor cu videoclipuri care dezvăluie asemănarea lor fizică izbitoare, videoclipuri care au devenit virale. În acelașu timp, cei doi soți au stârnit speculații că ar putea fi gemeni care au fost despărțiți la naștere.

Liang Caiyu, soția, și He Xiansheng, asoțul, care au puțin peste 20 de ani și sunt originari din orașul Dongguan, provincia Guangdong, au devenit celebri pe rețelele sociale prin videoclipuri scurte care le arată asemănarea uluitoare, potrivit South China Morning Post.

Un videoclip viral de pe contul lor de Douyin, cu 21.000 de urmăritori, intitulat „Cine e soțul, cine e soția?”, îi arată purtând peruci identice, imitându-și expresiile și stând unul lângă altul, creând un efect vizual uimitor.

Într-un alt videoclip, intitulat „Îl machiez pe soțului meu”, bărbatul este transformat astfel încât să arate exact ca soția lui, iar un alt clip intitulat „Acum chiar suntem surori” a primit 352.000 de aprecieri.

Potrivit lui Liang, cei doi provin din familii care au o tradiție de peste 40 de ani în domeniul plantelor medicinale și s-au cunoscut la o întâlnire aranjată, căsătorindu-se după șase luni.

După nuntă, în 2023, au deschis împreună un magazin de plante medicinale. Soțul prepară supe și amestecuri de ceaiuri din plante, iar soția se ocupă de promovare.

„Când ne-am întâlnit prima dată, nu am crezut deloc că semănăm”, a spus Liang.

„Abia după ce ne-am mutat împreună am început să observ că ne asemănăm din ce în ce mai mult. În ultimii doi ani am fost împreună aproape non-stop. Am muncit, am mâncat și ne-am odihnit împreună. Cred că de aceea am ajuns să semănăm tot mai mult unul cu altul”.

Deși afacerea lor s-a confruntat inițial cu dificultăți în a atrage clienți, asemănarea lor neobișnuită a devenit rapid un instrument unic de promovare, atrăgând atenția publicului larg.

Utilizatorii au început să urmărească afacerea lor cu plante medicinale datorită acestui aspect distinct de „cuplu identic”.

Deși soțul, în mod natural introvertit, s-a simțit inconfortabil la început cu ideea de a se costuma în femeie pentru filmări, în cele din urmă a acceptat, văzând efortul depus de soția sa pentru a căuta idei de conținut și de a edita videoclipuri până târziu în noapte.

„Dacă ajută afacerea, pot să o fac”, a spus el.

În timpul liber, merg la baza lor de recoltare a plantelor pentru a filma procesul de selecție, uscare și ambalare.

Conținutul lor a evoluat într-o combinație de postări educative credibile și comedie ușoară. De exemplu, în unele videoclipuri oferă sfaturi practice de sănătate, precum alegerea ginsengului de calitate sau utilizarea diferitelor preparate tradiționale.

Asemănarea lor remarcabilă a aprins discuții aprinse online, utilizatorii chinezi exprimându-și atât neîncrederea, cât și amuzamentul.

Un utilizator a comentat: „Nu doar că semănați; sunteți identici. Chiar și cutele bărbiei duble sunt la fel”. Altul a adăugat: „Voi doi împărțiți aceeași față”.

Un alt utilizator a glumit: „Faceți un test ADN să vedeți dacă nu cumva sunteți frați despărțiți la naștere”.