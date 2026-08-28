Cine e tânăra de orgine română care reprezintă Texas la Miss SUA. Fotografiile pe care le-a postat din România, acum trei luni

Alexis Maxine Fuetsch, o tânără de origine română, se pregătește să reprezinte statul Texas la competiția Miss Statele Unite. FOTO: Instagram

Alexis Maxine Fuetsch, o tânără de origine română, se pregătește să reprezinte statul Texas la competiția Miss Statele Unite, după ce a devenit prima studentă din istoria universității care câștigă titlul de Miss Texas USA. Studentă în ultimul an la relații publice, a descoperit concursurile de frumusețe abia la 18 ani, iar experiența a devenit pentru ea o platformă prin care să susțină drepturile copiilor cu dizabilități. În urmă cu trei luni ea a vizitat România, a fost la mănăstirile din Bucovina, pe Transfăgărășan și în București, conform imaginilor pe care le-a postat pe Instagram.

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Înainte de a urca pe scena Miss USA, la Miami, luna viitoare, Fuetsch se va întoarce în campusul Universității din Texas, unde își continuă studiile și își pregătește următorul pas în carieră, scrie The Daily Texan.

Fuetsch spune că nu s-a considerat niciodată o concurentă tipică la concursurile de frumusețe. A descoperit acest domeniu la vârsta de 18 ani, când căuta o modalitate prin care să facă mai cunoscută activitatea Children's Rehabilitation Institute TeletonUSA (CRIT), un centru nonprofit destinat copiilor cu dizabilități.

S-a înscris la Miss San Antonio Teen USA aproape întâmplător, cu doar o săptămână înainte de concurs. Spre surprinderea ei, a câștigat competiția, iar experiența a făcut-o să își dorească să continue. "Spre surprinderea mea, am ajuns să câștig și m-am molipsit. Am fost complet cucerită", a spus Fuetsch.

Experiența din lumea concursurilor de frumusețe i-a schimbat și perspectiva asupra acestui domeniu. Una dintre cele mai răspândite prejudecăți, spune ea, este că participantele sunt preocupate doar de aspectul fizic și nu sunt interesate de educație sau de problemele societății. „Cea mai mare concepție greșită pe care am auzit-o este că fetele sunt doar frumoase și nu au minte. Nu putea fi mai departe de adevăr”, a afirmat Fuetsch.

Ea spune că toate concurentele pe care le-a întâlnit sunt educate, implicate în activități de voluntariat și servicii pentru comunitate și au propriile obiective și ambiții. Multe dintre ele folosesc, de asemenea, platforma oferită de concursuri pentru a susține cauze în care cred.

Pentru Fuetsch, câștigarea titlului de Miss Texas USA are o semnificație aparte și datorită legăturii sale cu Universitatea din Texas. Ea este prima studentă a instituției care a obținut acest titlu. Titlul îi oferă posibilitatea de a reprezenta Texasul pe una dintre cele mai importante scene ale concursurilor de frumusețe. În același timp, Fuetsch consideră că această poziție vine cu o responsabilitate suplimentară.

"Reprezint universitatea publică numărul unu din stat pe una dintre cele mai mari scene din lume. Nu aduce doar un nivel suplimentar de presiune, ci și un nivel suplimentar de emoție", a explicat ea.

Legătura lui Fuetsch cu CRIT a început însă cu mult înainte de participarea sa la concursurile de frumusețe. Când avea doar opt ani, era pasionată de pictură și a organizat o expoziție de artă la Neiman Marcus San Antonio. A vrut să doneze banii obținuți unei cauze din oraș și a ajuns să viziteze CRIT. Întâlnirea cu copiii de acolo a avut un impact puternic asupra ei. "Când am vizitat CRIT și am văzut acei copii de vârsta mea, care erau la fel ca mine, dar nu puteau merge sau vorbi, acest lucru m-a afectat profund", a povestit Fuetsch.

Din acel moment, s-a implicat constant în activitatea organizației. A devenit ambasador internațional al CRIT, poziție care i-a oferit ocazia să călătorească între Statele Unite și Mexic pentru a susține cauza copiilor cu dizabilități. Ulterior, organizația a desemnat-o președinte al galei sale dedicate noii generații. Fuetsch s-a implicat și în organizarea galei "It Takes a Village", pe care a contribuit la planificarea și realizarea ei. Pentru ea, activitatea desfășurată în cadrul CRIT a devenit mai mult decât o simplă acțiune de voluntariat. "CRIT mi-a dat un scop în viață dincolo de orice altceva am experimentat", a spus ea.

Studenta intenționează să urmeze Facultatea de Drept și să devină avocat specializat în drepturile persoanelor cu dizabilități. Ea consideră că titlul de Miss Texas USA îi oferă o voce și o platformă pentru a vorbi despre aceste probleme, însă o carieră juridică i-ar permite să contribuie direct la schimbarea sistemului. "Titlul de Miss Texas USA îmi oferă microfonul pentru a vorbi despre aceste probleme, dar faptul că voi fi avocat îmi va oferi, de fapt, un loc la masa unde se iau deciziile pentru a rezolva problemele", a explicat Fuetsch.

Înainte de competiția Miss USA, ea spune că vrea ca publicul să o vadă dincolo de titlu și de scena concursului.

"Sunt la fel ca ei. Sunt doar o fată obișnuită din Texas, care încearcă să își urmeze studiile și să producă o schimbare", a spus ea.

Pentru Fuetsch, schimbarea a fost întotdeauna un obiectiv important. Ea spune că nu se teme de situațiile incomode și chiar consideră că acestea sunt necesare pentru a produce schimbări reale. "Nu îmi place să fiu confortabilă, ceea ce știu că sună foarte ciudat. Cred că atunci când ești dispus să ieși din zona de confort se produce adevărata schimbare pozitivă", a spus ea.

Fuetsch consideră că o persoană care acceptă să iasă din zona de confort poate folosi mai eficient o platformă publică pentru a-i ajuta pe cei care nu au posibilitatea de a-și face singuri vocea auzită. Iar dacă va ajunge să câștige titlul de Miss USA, intenționează să folosească această platformă pentru a asculta problemele care îi preocupă pe cei din generația sa și pentru a le susține public.

"Dacă aș avea norocul să devin Miss USA și chiar și acum, ca Miss Texas USA, vreau să aud de la colegii mei care sunt problemele importante pentru ei și cum pot folosi această platformă pentru a-i susține. Pentru că la ce bun să ai un microfon dacă nu vorbești în el?", a spus Alexis Maxine Fuetsch.

Într-un interviu pentru Hotnews, Alexis Maxine Fuetsch a declarat că își asumă cu mândrie rădăcinile sale. "Fratele meu, verii mei și cu mine suntem cu toții ortodocși, am fost botezați de preotul nostru român și respectăm tradițiile românești".