Cine poate fi președinte al unei asociații de proprietari. Studii necesare și alte condiții

2 minute de citit Publicat la 23:42 31 Iul 2026 Modificat la 23:42 31 Iul 2026

Președintele este ales în cadrul adunării generale, prin votul proprietarilor prezenți. Foto: Agerpres

Asociația de proprietari este reprezentată de un președinte ales de proprietari, însă nu orice persoană poate ocupa această funcție. Legea stabilește cine poate fi președinte, cum este ales, care sunt responsabilitățile sale și dacă este nevoie de anumite studii pentru a conduce o asociație de proprietari.

Cine poate fi președinte al asociației de proprietari

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, președintele asociației trebuie să fie membru al asociației de proprietari.

Acesta este ales în cadrul adunării generale, prin votul proprietarilor prezenți. Pentru a fi desemnat în funcție, candidatul trebuie să își exprime acordul și să obțină votul favorabil al jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți la ședință.

Legea permite președintelui să delege atribuțiile sale unui membru al comitetului executiv, însă doar pentru o perioadă de cel mult 90 de zile într-un an, fără a fi exonerat de răspunderea juridică pentru activitatea asociației.

Dacă mandatul încetează înainte de termen, comitetul executiv are obligația de a convoca, în maximum cinci zile, o adunare generală pentru alegerea unui nou președinte.

Totodată, fostul președinte trebuie să predea succesorului, în termen de cinci zile de la încetarea mandatului, toate documentele și bunurile aflate în administrarea sa, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

Studii necesare

Legea nu impune o condiție privind studiile pentru ocuparea funcției de președinte al unei asociații de proprietari.

Astfel, orice proprietar care este membru al asociației și este ales de adunarea generală poate deveni președinte, indiferent de nivelul studiilor absolvite.

Cu toate acestea, legislația încurajează perfecționarea profesională. Dacă adunarea generală decide acest lucru, iar președintele este de acord, asociația poate suporta costurile participării acestuia la cursuri de perfecționare acreditate, dedicate constituirii, organizării și funcționării asociațiilor de proprietari.

De asemenea, funcția poate fi remunerată. Conform legii, președintele și membrii comitetului executiv pot primi o remunerație în baza unui contract de mandat, dacă proprietarii aprobă acest lucru în adunarea generală.

Ce rol are președintele de bloc

Președintele asociației de proprietari este reprezentantul legal al asociației și are rolul de a asigura buna funcționare a acesteia.

Printre cele mai importante atribuții prevăzute de lege se numără:

reprezentarea asociației în relația cu autoritățile, furnizorii și în instanță;

semnarea documentelor oficiale ale asociației;

supravegherea aplicării hotărârilor adoptate de adunarea generală și de comitetul executiv;

informarea proprietarilor cu privire la regulamentele și deciziile asociației;

soluționarea în scris a sesizărilor și contestațiilor proprietarilor în termen de cel mult 10 zile;

gestionarea relației cu autoritățile publice;

păstrarea și actualizarea documentelor asociației, inclusiv a cărții de imobil și a cărții tehnice a construcției;

convocarea și conducerea adunărilor generale;

afișarea la avizier a hotărârilor, contractelor, programului administratorului și a informațiilor de interes pentru proprietari;

informarea locatarilor cu privire la modificările legislative care afectează activitatea asociației.

Legea prevede și răspunderea președintelui pentru activitatea desfășurată. Dacă nu își îndeplinește atribuțiile sau își depășește competențele legale și statutare, acesta poate răspunde personal sau solidar pentru daunele și prejudiciile produse proprietarilor ori terților.

Prin urmare, funcția de președinte al unei asociații de proprietari nu presupune existența unor studii obligatorii, însă implică numeroase responsabilități administrative și juridice, motiv pentru care persoana aleasă trebuie să cunoască și să respecte prevederile Legii nr. 196/2018 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.