Concluzia unui studiu american: extensiile de păr prezintă riscuri pentru sănătate

Utilizarea extensiilor de păr este în creștere de ani de zile în întreaga lume. Acestea ajută nu doar la alungirea părului, ci și la adăugarea de volum și o schimbare rapidă de aspect. Însă, în ciuda popularității lor crescânde, un studiu recent realizat de Institutul Silent Spring, publicat în revista Environment & Health , preluat de publicaţia La Stampa a identificat zeci de substanțe chimice potențial dăunătoare în principalele mărci de pe piață, inclusiv perturbatori endocrini, compuși care dăunează sistemului imunitar și potențiali agenți cancerigeni. Aceste descoperiri demonstrează necesitatea unor norme mai stricte care să reglementeze piața extensiilor de păr.

Substanțele periculoase

„Mai multe studii din ultimii ani evidențiază prezența unor substanțe potențial toxice în extensii”, a declarat pentru presa italiană Pucci Romano , dermatolog și președinte al Skineco, o asociație științifică de ecodermatologie .

„Lipiciul care le fixează, precum și materialele din care sunt fabricate și cele folosite pentru a le face ignifuge sau hidrofuge, pot conține substanțe precum metilen glicolul și imidazolidinil ureea, care sunt «eliberatori de formaldehidă» (substanțe care, atunci când se degradează, eliberează formaldehidă, un agent cancerigen interzis în produsele cosmetice) sau metale grele precum cadmiul și plumbul. Atunci când sunt încălzite, fie în timpul aplicării, fie la utilizarea plăcilor de îndreptat părul și a uscătoarelor de păr, acestea sunt eliberate în aer și pot fi inhalate, declanşând astfel efectele lor toxice.”

Noul studiu american

În cadrul noii cercetări, oamenii de știință de la Institutul Silent Spring au analizat 43 dintre cele mai populare tipuri de extensii de păr de pe piața americană, achiziționându-le atât online, cât și direct de la furnizorii de saloane de coafură. Dintre extensiile analizate, nouăsprezece tipuri realizate din material sintetic au fost comercializate ca fiind ignifuge, trei ca fiind hidrofuge, nouă ca fiind rezistente la căldură și doar trei au fost promovate ca fiind „ecologice”, non-toxice sau fără PVC.

Cercetătorii au folosit o tehnică cunoscută sub numele de „analiză nețintită” pentru a examina probele pentru o gamă largă de substanțe chimice, multe dintre acestea lipsind din testele standard de siguranță pentru aceste produse. Prin combinarea software-ului de inteligență artificială cu analiza chimică, echipa a identificat 169 de substanțe chimice în extensiile analizate, dintre care câteva zeci erau potențial dăunătoare, inclusiv ignifuge, ftalați, pesticide, stiren (un probabil cancerigen), tetracloroetan (foarte toxic pentru ficat și rinichi) și compuși organostanici (perturbatori endocrini ale căror riscuri pentru sănătate nu sunt pe deplin cunoscute).

Riscurile pentru sănătate

Un aspect important de reținut la citirea rezultatelor este faptul că studiul a fost realizat în Statele Unite, o piață cu reglementări foarte diferite de cele europene privind siguranța dispozitivelor cosmetice și a produselor de îngrijire a părului. Prin urmare, este imposibil de spus câte și care dintre substanțele nocive identificate de cercetare sunt de fapt prezente în produsele utilizate de saloanele din Europa.

Totuși, acesta nu este primul studiu care indică prezența unor substanțe potențial dăunătoare în extensiile de păr. Prin urmare, concluziile subliniază necesitatea unei atenții sporite asupra acestor produse, având în vedere utilizarea lor tot mai mare la nivel mondial: estimările actuale indică o piață globală care se așteaptă să ajungă la 18 miliarde de dolari până în 2028.

Cum vă puteţi proteja

Pentru a reduce riscurile, cel mai bine este să alegeți extensii realizate din păr natural, netratat, limitând utilizarea fibrelor sintetice. Cel mai mare risc, însă, îi privește pe coafori, care sunt expuși zilnic la vaporii din timpul aplicării căldurii: purtarea unei măști poate fi o măsură de precauție importantă.

În cele din urmă, este esențial să verificați întotdeauna dacă produsele (șuvițe și adezivi) poartă emblema CE, o garanție a conformității cu standardele europene de siguranță.

„Din păcate, există încă multă superficialitate în jurul unor produse de acest gen, care la suprafață par complet inofensive, dar de fapt conțin o serie de substanțe chimice”, a subliniat specialistul italian. „Același lucru s-a întâmplat și cu produsele pentru extensii de unghii, care au acum o listă lungă de substanțe interzise. Să ne amintim că extensiile sunt adesea folosite de persoanele care suferă de subțierea părului cauzată de boli sau terapii majore, cum ar fi tratamentele pentru cancer. Din acest motiv, aceste produse merită o atenție sporită pentru a ne asigura că sunt complet sigure pentru cei care se bazează pe ele.”