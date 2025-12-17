Controverse în Italia după ce doi youtuberi au anunțat că vor face din nunta loc un spectacol, cu bilete de intrare

La nuntă fanii vor putea participa la eveniment după ce achiziţionează bilete cu un preţ care variază între 48 şi 110 euro. Sursa foto: captura instagram/luigi.calagna

Luigi Calagna și Sofia Scalia, doi youtuberi sicilieni de succes, mai ales în rândul copiilor, au anunţat că se vor căsători în cadrul unei nunţi spectacol la Arena din Milano, în septembrie 2026. Anunţul că fanii vor putea participa la eveniment după ce achiziţionează bilete cu un preţ care variază între 48 şi 110 euro, a fost întâmpinat pe reţelele sociale de un val de critici.

În loc de invitația tradițională adresată familiei și prietenilor apropiați, cei doi influenceri italieni au ales o postare pe rețelele sociale, cu un link pentru fanii care doresc să achiziționeze bilete pentru spectacolul programat pentru 5 septembrie 2026, la Arena din Milano, releatează Corriere della Sera.

Cu toate acestea, nu va fi o ceremonie simplă, ci «The Wedding – Lo Show» , așa cum precizează afișul. Formatul evenimentului a lăsat mulți urmăritori perplexi, iar controversele continuă de zile întregi: „Veți percepe o taxă pentru asta? Serios?”, se întreabă unii, neîncrezători.

Multe alte comentarii, între timp, subliniază că „dacă scrieți că toți urmăritorii dvs. sunt «invitați», nu ar trebui să vindeți bilete pentru a participa. Invitația ar trebui să implice intrarea gratuită”. Tinerii au ţinut să precizeze că mult aşteptatul eveniment „va fi real și oficial, dar se va întâmpla pe scenă și va face parte dintr-un spectacol grozav. Va fi ceva nemaivăzut până acum”.

În plus, pentru că pentru cei mai înfocați fani, există și un meet & greet pentru un preţ de 250 de euro, care, însă, nu le va da dreptul de a intra la spectacol, astfel aceştia vor trebui să cumpere un bilet separat pentru eveniment. Ţinând cont că fanii sunt în principal copiii, aceştia nu vor participa singuri la spectacol, ci trebuie să fie însoțiți de părinți.

Zilele acestea Luigi Calagna și Sofia Scalia au anunțat că s-au căsătorit la Las Vegas în cadrul unei ceremonii private, așa cum se arată într-un videoclip, dar nunta lor oficială și „adevărată” va avea loc pe 5 septembrie 2026, în cadrul spectacolului organizat pentru fani cu bilete de intrare.