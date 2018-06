Care este mâncarea viitorului. Sigur nu te-ai fi gândit la acest aliment

Organizația Națiunilor Unite consideră că producția de mâncare va trebui să crească cu până la 70% pană în 2050 pentru a hrăni o populație cu 2,5 miliarde de oameni în plus.

Pentru a supraviețui, trebuie să reinventăm modul în care creștem alimentele și ce mâncăm. Experții spun că algele ar putea fi o soluție foarte bună pentru a satisface toate aceste nevoi. Spre deosebire de alte alimente, algele nu au nevoie de apă dulce pentru a crește iar acesta este un factor incredibil de important. În momentul de față sproximativ 70% din apa proaspătă disponibilă a planetei se îndreaptă spre mediul agricol și creșterea animalelor.

Producția de carne consumă o mulțime de resurse finite cum ar fi apa și pămantul, nu numai pentru animalele în sine, ci și pentru mâncarea de care au acestea nevoie. Cu toate acestea algele care trăiesc în oceane, iazuri și acvarii pot crește rapid, sunt pline de nutrienți și nu au nevoie de aproape nici o resursă ca să crească.



Un jurnalist pentru CNN, Rachel Crane, a vizitat o crescătorie de alge din Columbus, New Mexico: "Ferma are mări verzi, cât vezi cu ochii. Întreaga fermă are o suprafață de 900 de hectare, din care 98 sunt cultivate în prezent și funcționează pe tot parcursul anului. Algele proaspete ale fermei au un gust pur și simplu sărat și gustul mi-a dat speranța că oamenii ar mânca cu plăcere acest aliment” a declarat jurnalista.

Există mai multe tulpini de alge si conform celor de la institutl vizitat de Crane, IWi va fi cea mai populară în următorii ani, iar produsele cu acest ingredient deja au început să iasă pe piață. Algele nu vor fi consumate în formă naturală, ci vor fi transformate în pudre și suplimente alimentare care comform experților vor începe usor ușor să se găsesca în ingredientele alimentelor.

"Proteina pe care o producem nu va fi verde" a spus directorul executiv al institutului Miguel Calatayud, adăugând că pulberele sale de proteine vor fi practic imperceptibile atunci când sunt adăugate altor alimente și nu vor nu va schimbă aromă.

"Se va găsi în fiecare mâncare pe care o veți consuma, în fiecare zi", a adăugat el. "Algele vor face parte dintr-un lanț alimentar regulat pentru noi. Va fi un lucru minunat pentru noi toți și pentru planetă noastră" a adăugat specialistul. În plus, algele eliberează de asemenea oxygen în aer, iar aproximativ 50% sin oxygenul planetei vine de la aleg.

Calatayud a afirmat că dacă populația lumii va crește de la 7,5 miliarde la 10 miliarde după cum este de așteptat, va trebui să ne gândim din ce în ce mai serios la alternativele de proteine, cum ar fi algele.

