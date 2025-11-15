De la sărăcie și foamete, la lux. Povestea din spatele celui mai scump orez din lume. Doar 1.000 de cutii se produc în fiecare an

Un orez considerat „cel mai bun din lume” e certificat de Guinness World Records pentru a fi cel mai scump. FOTO: Profimedia Images

Un orez considerat „cel mai bun din lume” și certificat de Guinness World Records pentru a fi cel mai scump, Kinmemai Premium atrage atenția nu doar prin prețul său ridicat, ci și prin procesul riguros de selecție și producție. Cu un istoric de 3.000 de ani în Japonia, acest orez a devenit o delicatesă apreciată de maeștri bucătari și consumatori deopotrivă. Dar, în ciuda cererii mari, acest orez de lux nu este creat pentru profit, ci mai degrabă pentru a celebra tradiția și calitatea orezului japonez.

Cu mai mult de 20 de ani de experiență alături de maeștri de sushi cu stele Michelin, bucătarul japonez Kenichi Fujimoto, proprietar al Sushi Fujimoto din Hong Kong, a întâlnit numeroase soiuri de orez. Dar nimic asemănător cu cel produs de Kinmemai Premium, care susțin că este cel mai bun orez din lume. În 2016, Guinness World Records l-a certificat ca fiind cel mai scump.

„Orezul este hrana sufletului Japoniei”, spune Kenichi Fujimoto. „Pentru sushi, orezul este cel mai important element, 80% din sushi-ul bun e legat de orez, iar 20% de pește”, adaugă el, pentru CNN.

Doar 1.000 de cutii produse în fiecare an

Orezul a fost considerat aliment sacru în Japonia timp de aproximativ 3.000 de ani. Astăzi, există mai mult de 300 de soiuri cultivate în toată țara, iar noi soiuri sunt dezvoltate constant. Mâncărurile și băuturile realizate din orez japonez, sushi, prăjituri mochi și sake, și-au câștigat renumele internațional în ultimele decenii. Cu toate acestea, exporturile de orez nu au atins aceleași succes.

Keiji Saika, președintele Toyo Rice Corporation, acum în vârstă de 91 de ani, a decis în 2016, să se ocupe de promovarea acestui aliment de bază. Cu sediul în Wakayama, compania sa vinde mașini de măcinat orez. „Am simțit că Japonia trebuia să atragă mai mult atenția internațională asupra a cât de grozav este orezul japonez”, spune Saika într-un interviu pentru CNN Travel, la sediul companiei sale din Tokyo.

„Atunci mi-a venit ideea să obținem un loc în Guinness World Records. Ar trebui să facem ceva ce nu s-a mai făcut până atunci”, spune Saika. Convins că a produs cel mai delicios orez din lume, Saika a lansat Kinmemai Premium pe piață în același an, vânzându-l pentru 9.496 de yeni japonezi pentru o cutie de 840 de grame, aproximativ 109 dolari pe kilogram în 2016.

„Într-o perioadă în care orezul obișnuit costa doar 300 până la 400 de yeni pe kilogram, mă întrebam dacă cineva ar cumpăra vreodată acest produs. Surprinzător, cererile au început să crească”, spune el.

Ce a început ca o lansare unică a devenit între timp o ediție anuală, datorită cererii continue. În acest an, cutiile de Kinmemai Premium au ajuns pe piață pentru 10.800 de yeni, sau aproximativ 73,4 dolari fiecare. Având doar 1.000 de cutii produse, acestea s-au vândut rapid după lansarea din 22 august.

De ce nu este profitabil

În timp ce Toyo Rice se pregătește să sărbătorească 10 ani de la lansarea acestui prroiect, Saika subliniază că scopul său nu a fost niciodată acela de a obține profit din vânzările de orez scump. „Când calculezi costurile, probabil că funcționăm pe pierdere. Chiar dacă îl vindem la un preț mare, nu este profitabil”, spune el.

În schimb, inițiativa a fost menită să crească renumele orezului japonez și să încurajeze fermierii să cultive soiuri de orez de calitate superioară. Saika numește acest proiect „Cel mai bun orez din lume”, o inovație dintre multele inițiative care reflectă determinarea sa de a îmbunătăți producția de orez din Japonia.

În fiecare an, Saika selectează patru până la șase soiuri de orez de top, premiate, dintre aproximativ 5.000 de soiuri. Concursul Internațional de Evaluare a Gustului Orezului, găzduit de Asociația Syokumi Kanteisi este cel mai mare de acest tip din Japonia.

Dincolo de gust și textură, Saika testează nivelurile de enzime ale fiecărui soi de orez. „Acea vitalitate, acea forță a vieții, poate fi identificată clar prin activitatea enzimatică. Orezul cu o vitalitate puternică devine cu adevărat excepțional”, spune el.

„Lăsând orezul să stea câteva luni aroma devine mai intensă, gustul devine mai bogat, iar beneficiile pentru sănătate par să se îmbunătățească de asemenea. Așadar, acest orez este cu adevărat special”, spune Saika.

Un orez de lux, adesea dat cadou

Procesul meticulos, combinat cu oferta limitată, face ca Kinmemai Premium să fie costisitor. Orezul este adesea oferit ca un cadou de lux, folosit pentru a marca ocazii speciale sau pentru a impresiona partenerii de afaceri. Fermierii selectați pentru proiectul „Cel mai bun orez din lume” sunt aduși la Tokyo pentru dezvăluirea mare.

„Toată lumea pare să se mândrească cu asta”, spune Saika.

Pasiunea lui Saika pentru orez are rădăcini adânci în copilăria sa. După ce al Doilea Război Mondial s-a încheiat în 1945, Japonia s-a confruntat cu lispa de alimente. Țara depindea de recolta de toamnă pentru a atenua criza, dar taifunul Makurazaki a devastat terenurile agricole.

„Mulți oameni au murit de foame. Chiar și judecători și cei din funcții importante și din clasa superioară”, își amintește Saika.

Familia sa a supraviețuit plantând orice semințe pe care le puteau găsi și prinzând țestoase, pești și păsări. Această experiență i-a insuflat o apreciere profundă pentru orez și dorința de produce un soi cât mai bun. Pentru el, Kinmemai Premium reprezintă această pasiune.

La 91 de ani, Saika este energic și continuă să lucreze în fiecare zi. Care este secretul sănătății sale? Orezul, desigur.