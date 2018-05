(P) Daca vrei sa cumperi ulei CBD de calitate, iata ce trebuie sa stii

Uleiul CBD face parte dintr-o categorie noua de produse care, in ultimii, se bucura de o popularitate ascendenta, datorita proprietatilor sale deosebit de benefice pentru organism. Confruntandu-se cu o cerere din ce in ce mai mare pentru acest produs, producatorii au intrat pe piata online, de unde uleiul CBD poate fi cumparat legal si prin intermediul careia iti poate fi livrat la domiciliu in peste 40 de tari din intreaga lume.

Uleiul CBD este extras din soiuri de cannabis atent selectionate, cu un continut redus de THC si o concentratie mare de canabidiol (CBD). Produsele pe baza de CBD fac parte dintr-o categorie diferita de marijuana medicinala, care provine din soiuri de cannabis cu concentratii mari de tetrahidrocannabinol. Astfel, uleiul CBD nu are efecte psihoactive, fiind sigur pentru organism si putand fi comercializat legal.

Daca te gandesti si tu sa incerci ulei CBD, este esential sa te informezi cat mai bine in prealabil, pentru a fi sigur ca vei beneficia de un produs autentic, cu efecte reale. Iata ce trebuie sa faci ca sa ai certitudinea ca vei cumpara ulei CBD de cea mai buna calitate:

1. Ai grija si nu te orienta catre produse prea accesibile ca pret

Daca vrei sa fii sigur ca ai cumparat un produs autentic si eficient, asigura-te ca este de cea mai buna calitate si nu te lasa pacalit de preturi mult prea mici. Insa, cum poti verifica daca uleiul CBD este unul de calitate sau nu? Cu cat uleiul de canabis are o concentratie mai mare de canabidiol (CBD), cu atat efectele benefice asupra organismului vor fi mai puternice.

Asadar, alege un furnizor de incredere, ale carui produse contin extract pur de ulei CBD certificat, si nu izolate sau produse sintetice! De asemenea, cu cat produsul are o concentratie mai mare de canabidiol, cu atat pretul sau va fi mai mare! Procesul de fabricare al uleiului CBD autentic implica utilizarea unei tehnologii costisitoare, care se reflecta in pretul unui produs de calitate superioara.

2. Afla ce alte ingrediente mai contine uleiul CBD pe care doresti sa il achizitionezi

Consultand eticheta produsului, poti observa cu usurinta ca uleiul CBD contine si alte ingrediente. Acest lucru este perfect normal, insa pentru a te asigura ca vei achizitiona un produs de cea mai buna calitate, este important sa stii care sunt aceste ingrediente.

Fiecare ingredient adaugat suplimentar are un rol specific, de la a face uleiul CBD mai usor de absorbit de catre organism, pana la a-i face gustul mai placut. De exemplu, unele uleiuri de canabis contin flavonoizi, care au proprietati anti-inflamatorii si antioxidante.

De asemenea, Canabidiolul nu are efecte psihoactive, asadar, pentru a te asigura ca uleiul CBD pe care il cumperi este 100% legal, asigura-te ca nu contine THC.

3. Verifica provenienta sa

Un alt mod in care putem avea certitudinea ca am cumparat ulei CBD de calitate este sa verificam daca produsul a fost testat in laborator pentru depistarea agentilor contaminanti. Daca magazinul de unde cumperi ulei CBD este unul autorizat, poti solicita dovada ca produsul comercializat este unul atestat.