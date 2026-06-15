Restaurantul atât de bun încât oficialii chinezi au primit interdicție să meargă acolo: E singurul din lume cu patru stele Michelin

King’s Joy e singurul restaurant chinezesc din lume care a obținut trei stele Michelin clasice și Steaua Verde Michelin. Sursa foto: kingsjoy

Asemenea unui refugiu ascuns, odinioară rezervat împăraților antici ai Chinei, dincolo de privirea paznicilor îmbrăcați în negru de la intrarea situată vizavi de istoricul Templu Lama din Beijing, o alee îngustă din piatră duce liniștit către o curte interioară.

Ceața se prelinge ușor de-a lungul aleii. La capătul ei, o femeie acoperită cu o mantie simplă peste o rochie tradițională chinezească așteaptă lângă un zid văruit, care protejează curtea de străzile aglomerate ale vechiului Beijing. Cu un gest blând, ea invită oaspeții să pășească în acest loc de luat masa.

Nu este genul de restaurant la care ai merge în fiecare zi. Este un loc rezervat ocaziilor speciale: cereri în căsătorie, aniversări sau întâlniri de afaceri.

Totuși, există un tip de oaspete care nu se poate bucura de acest local elegant, nici măcar la ocazii speciale, chiar dacă ar plăti masa din propriul buzunar: oficialii chinezi.

În urma unor ordine guvernamentale, oficialilor li s-a interzis să mănânce la acest restaurant încă de anul trecut, a declarat, pentru CNN, o sursă chineză familiarizată cu situația.

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King’s Joy, renumit pentru meniul său complet vegetarian

Localul se numește King’s Joy (n.r. în traducere - Bucuria Regelui). Combinația de caractere din chineză face referire la bogata moștenire culturală a Beijingului, capitală a patru dinastii imperiale.

Rezervările aici sunt extrem de căutate, iar chinezii bogați și celebri concurează cu vizitatorii străini pentru mese. Din ce în ce mai mult, și clasa de mijloc în creștere a Chinei încearcă să intre în acest circuit.

King’s Joy este renumit pentru meniul său complet vegetarian, realizat din ingrediente provenite exclusiv din China. Acestea sunt preparate prin tehnici culinare simple, apoi servite elegant într-un decor clasic, pentru a crea o atmosferă Zen.

În interior, o podea din marmură neagră lustruită se întinde prin centrul încăperii asemenea unui lac adânc. Mesele sunt aranjate pe margini, iar în centru cântă o harpistă. Ziua, prin ferestre se poate vedea schimbarea anotimpurilor și a luminii din curtea restaurantului. Când vine seara, interiorul este luminat de candelabre din mătase cu lumină difuză și de pâlpâirea lumânărilor.

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Singurul restaurant chinezesc din lume cu patru stele Michelin

Să spui că King’s Joy este un succes ar fi o subestimare. Este singurul restaurant chinezesc din lume care a obținut atât trei stele Michelin, cât și Steaua Verde Michelin pentru practici sustenabile.

A fost numit „standardul mondial al gastronomiei vegetariene” de clasamentul World’s 50 Best Restaurants. Modelul său de funcționare a fost transformat într-un studiu de caz la Harvard Business School în 2019.

Pare contraintuitiv ca oficialilor să nu li se permită să ia masa într-un restaurant atât de renumit, mai ales unul care a avut succes în promovarea bucătăriei chineze într-o perioadă în care Beijingul dorește să își extindă influența culturală în străinătate.

De anul trecut, King’s Joy este unul dintre zecile de localuri din Beijing pe care oficialii nu au voie să le frecventeze, potrivit unei surse chineze. Lista nu este publică. Nu există o explicație oficială pentru această interdicție.

Cât costă să mănânci la King’s Joy

Un posibil motiv ar putea fi costul: o masă la King’s Joy pornește de la 250 de dolari de persoană, ceea ce intră în conflict cu campania anticorupție necruțătoare a liderului chinez Xi Jinping.

Xi a făcut din banchetele luxoase și consumul excesiv de alcool o țintă principală în lupta sa îndelungată împotriva corupției, afirmând că astfel de practici pot duce la degradare morală în cadrul Partidului Comunist.

Salariul mediu lunar al angajaților guvernamentali din Beijing este de aproximativ 1.600 de dolari, potrivit biroului național de statistică al Chinei din 2025. Acest venit relativ modest ar intra în contradicție cu vizitele în locuri de lux și ar putea crea impresia că fonduri publice au fost folosite necorespunzător sau că oficialii au primit mită.

Interdicția probabil nu îi surprinde pe cei vizați. Numeroase cluburi private luxoase au fost închise în 2014, pe măsură ce Beijingul și-a intensificat campania anticorupție pentru a limita stilul de viață extravagant al oficialilor.

Xi este cunoscut pentru preferința sa pentru mese simple, gătite acasă, în timpul deplasărilor prin China. În 2013, a fost fotografiat stând la coadă pentru a lua un bol de chifle aburite într-un restaurant modest din Beijing, imagine atent folosită pentru a sugera apropierea sa de oamenii obișnuiți.

Gary Yin, bucătarul-șef executiv al King’s Joy, a declarat pentru CNN că a auzit zvonuri despre interdicție, dar nu a observat dovezi directe.

Un restaurant și o atracție turistică

King’s Joy se află în vechiul centru imperial al Beijingului, la aproximativ șase kilometri de Orașul Interzis. Este, de asemenea, la doar câteva stații de metrou de numeroase ministere centrale și ambasade.

Deși oamenii din întreaga lume adoptă diete vegetariene din diverse motive, vegetarianismul are o istorie lungă și interesantă în China. Timp de secole, a fost asociat cu practica budistă și cu un stil de viață frugal. Dar capacitatea bucătarului Yin de a transforma preparate simple în experiențe luxoase i-a adus mulți admiratori.

„Am ales să urmăm gastronomia de lux deoarece Beijingul este un oraș extrem de influent — cultural, politic și istoric”, a spus Yin.

„Faptul că ne aflăm în inima imperială a capitalei ne oferă oportunitatea de a influența persoane importante și de a le încuraja să susțină vegetarianismul și gastronomia sustenabilă”, a adăugat el.

„Dacă oficialii guvernamentali recunosc și sprijină aceste idei, acest lucru ar putea ajuta la promovarea unor legi în domenii precum bunăstarea animalelor, promovarea consumului de legume și susținerea agriculturii organice mai curate.”

Standardul de aur al gastronomiei vegetariene de lux din China

Tatăl lui Yin, David Yin, a fost un susținător al vegetarianismului toată viața. El a fondat King’s Joy în 2010 și a numit restaurantul după unul pe care familia îl deținea în Taipei.

Originari din Beijing, familia Yin s-a mutat în Taiwan în 1966, unde a deschis un restaurant celebru pentru produse de patiserie în stil imperial. Budinca lor de mazăre era considerată o preferată a Împărătesei Văduve Cixi, la sfârșitul dinastiei Qing.

Familia s-a mutat ulterior în Canada în 1995, revenind în Beijing 15 ani mai târziu pentru a deschide restaurantul lângă Templul Lama.

În prezent, Gary conduce restaurantul, iar sora lui, Mia, este bucătarul specializat în deserturi.

De la deschiderea sa în 2012, King’s Joy a devenit standardul de aur al gastronomiei vegetariene de lux din China și a fost frecventat de numeroase celebrități, de la Rupert Murdoch la Ashin, solistul trupei taiwaneze Mayday. Lideri străini precum președintele Italiei Sergio Mattarella și premierul Spaniei Pedro Sánchez au luat masa aici în timpul vizitelor oficiale.

„Este o combinație între ceva foarte ușor, foarte proaspăt, dar și extrem de gustos”

Bernhard Schwartländer, fost director adjunct al Organizației Mondiale a Sănătății și reprezentant al acesteia în China, a declarat pentru CNN că a fost la King’s Joy de mai multe ori. „Au stăpânit arta de a pregăti mâncare fără carne sau produse din pește. Este o combinație între ceva foarte ușor, foarte proaspăt, dar și extrem de gustos”, a spus el. „Restaurantul în sine este, desigur, o oază de frumusețe. Servirea este excepțională.”

King’s Joy a devenit și un reper cultural unic pentru mulți turiști occidentali aflați pentru prima dată în China. Deși sunt atrași de faima lui, meniul vegetarian este văzut ca o alegere mai sigură de unii vizitatori preocupați de siguranța alimentară și de bucătăria necunoscută.

Potrivit lui Yin, majoritatea clienților nu sunt vegetarieni.

Restaurantul oferă un meniu fix cu porții individuale, nu platouri mari comune, cum este frecvent în alte părți ale Chinei. Meniurile sunt disponibile în chineză și engleză, iar majoritatea angajaților vorbesc fluent ambele limbi.

Un concept „radical” de dining

King’s Joy are un meniu sezonier care se schimbă la fiecare două săptămâni. În China, asta nu înseamnă doar primăvară, vară, toamnă și iarnă — anul este împărțit în 24 de perioade solare cu nume poetice precum „apa ploilor” sau „roua albă”.

În funcție de momentul vizitei, oaspeții pot încerca orez Manchurian cu trufe negre și bulbi de crin, supă din bambus sau budincă de lapte cu osmanthus. Apar și ingrediente chinezești mai puțin cunoscute, precum fructul gorgon — o sămânță rotundă, brun-roșiatică. Restaurantul oferă și asocieri cu băuturi fermentate făcute în casă, ceai sau vin.

Yin nu consideră că mâncarea vegetariană ar trebui să fie o idee secundară în China.

„Există deja o bază profundă de tehnici culinare, dezvoltare a aromelor și sofisticare gastronomică”, spune el. „Și totuși, multe restaurante încă nu tratează legumele ca element central al unui preparat. Este păcat.”

„În schimb, țări precum Thailanda, India și chiar multe țări occidentale, ale căror bucătării sunt în mod tradițional mai puțin centrate pe legume, au dezvoltat culturi vegetariene vibrante. Într-o țară ca China, posibilitatea de a mânca mâncare vegetariană cu adevărat delicioasă ar trebui să fie ceva natural și de la sine înțeles.”

Ce s-a schimbat nu este existența mâncării vegetariene în China, ci faptul că aceasta poate fi acum sofisticată și scumpă.

În prezent, aproximativ 4% din populația Chinei se identifică drept vegetariană, potrivit unui studiu al presei de stat din 2024. Ghidurile alimentare chineze, un set oficial de recomandări pentru nutriție, au început să includă indicații pentru vegetarieni în 2016.

Fuchsia Dunlop, autoare britanică și chef specializat în bucătăria chineză, a spus că prezentarea mâncării vegetariene pentru publicul larg, nu doar pentru budiști, este încă o idee radicală în China.

„Cealaltă idee radicală este că este foarte scump”, a spus ea. „Este radical să ceri oamenilor să plătească mult pentru ingrediente vegetale.”

„Și cred că ceea ce se întâmplă acum este că oamenii sunt interesați de mâncarea vegetariană ca alegere de stil de viață, nu religioasă. Asta oferă un fel de libertate pentru gastronomia vegetariană.”