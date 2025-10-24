Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”

Alysha Newman postează pe Instagram în ipostaze sexy și are cont de OnlyFans FOTO: Instagram/ Alysha Newman

Pe măsură ce platforma OnlyFans continuă să se extindă, tot mai mulți sportivi o folosesc pentru a-și susține carierele. În documentarul Big Feminine Energy, săritoarea cu prăjina Alysha Newman, participantă la Jocurile Olimpice, explică faptul că succesul ei nu ar fi fost posibil fără această sursă alternativă de finanțare.

De la bronzul olimpic la independență financiară

După ce a devenit prima femeie din Canada care a câștigat o medalie olimpică la săritura cu prăjina, obținând bronzul la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Newman a dezvăluit că își finanțează cariera sportivă din profiturile obținute pe OnlyFans, platforma unde utilizatorii plătesc un abonament pentru a accesa conținut direct de la creatori.

› Vezi galeria foto ‹

„Cu OnlyFans am început să văd un venit pe care nu l-am mai văzut niciodată”, spune ea în documentar, potrivit CBC. „Este ca și cum aș avea sponsori foarte buni”.

Ca mulți alți sportivi din Canada, Newman primește doar 21.000 de dolari canadieni pe an prin Programul Federal de Asistență pentru Sportivi. Această sumă abia acoperă cheltuielile de bază, cu atât mai puțin costurile de antrenament, deplasare și întreținere necesare pentru a concura la nivel de elită.

Pentru a-și continua visul, Newman a fost nevoită să caute alte surse de venit.

Mai mult decât bani: controlul propriei imagini

Pentru Newman, decizia de a se alătura platformei nu a fost doar una financiară, ci și una de autonomie personală. Ea a vorbit deschis despre dorința de a-și păstra controlul asupra propriei imagini și asupra modului în care își construiește brandul.

„Oamenii au încercat mereu să mă caracterizeze - fie atletă, fie model, fie serioasă, fie feminină”, explică ea. „Am decis că nu trebuie să aleg. Pot să mă definesc în propriii mei termeni”.

Între feminitate și stigmat

Decizia ei nu a fost lipsită de controverse. Platforme precum OnlyFans sunt adesea criticate pentru obiectificarea femeilor și pentru accentul pus pe „privirea masculină”. Newman a știut că va fi dificil să depășească prejudecățile, dar a ales să vadă feminitatea ca pe o forță, nu o slăbiciune.

„Feminitatea a fost întotdeauna un lucru pozitiv pentru mine”, spune ea. „Fără frumusețea mea și fără sponsorizări, nu aș fi avut resursele necesare pentru a ajunge la acea medalie”.

Pentru ea, chiar și aspectul estetic poate deveni o armă competitivă: „Nu mă deranjează dacă oamenii mă sexualizează. Sunt împăcată cu asta. Pentru mine, e o formă de putere. Expresia ‘Arată bine, simte-te bine’ chiar funcționează. Dacă sunt pe pistă și mă simt încrezătoare, va fi greu să mă învingi”.

Două lumi care pot coexista

Newman subliniază că identitățile ei - de atletă și antreprenoare - nu se exclud reciproc.

„Am învățat că nu trebuie să ascund niciuna dintre părțile mele”, spune ea. „Pot fi o medaliată olimpică și, în același timp, să îmbrățișez frumusețea, stilul și feminitatea. Din acel echilibru îmi vine încrederea”.

Povestea Alyshei Newman se înscrie într-un dialog mai amplu despre feminitatea contemporană - de la fenomenul „trad wives” (soții tradiționale) și „soft life”, până la revalorizarea ideii de „girlhood”. Toate aceste teme sunt explorate în documentarul Big Feminine Energy, disponibil acum pe canalul CBC Docs de pe YouTube.