Cum arată cascada Caşoca din Buzău complet înghețată. Imaginile surprinse de un fost pădurar au ajuns virale

Cascada Caşoca din comuna Siriu, obiectiv care atrage anual sute de turişti, a fost surprinsă îngheţată de către un pasionat de fotografie, fost pădurar în Munţii Buzăului.

După primele ninsori, când temperaturile au coborât sub pragul îngheţului, Teodor Cârdei, fost pădurar în cantonul de la Lacul Vulturilor-Munţii Buzăului a vizitat Cascada Caşoca. Ascunsă în pădure, cascada fost fotografiată "îngheţată tun", imaginile fiind postate ulterior în mediul online.

"Cascada Caşoca a început să fie cunoscută în ultimul timp, mai ales în postările pe Instagram, pe Facebook. Este pe râul Caşoca din Siriu, a fost un drum forestier acolo, dar de data aceasta este asfaltat, are acces toată lumea acolo, este frumoasă şi vara şi iarna. Acum este îngheţată tun, este ca un bulgăre de gheaţă. Am fost de vreo săptămână acolo", a precizat, pentru Agerpres, Teodor Cârdei.

Lunga sa activitate desfăşurată în mijlocul naturii i-a dezvoltat pasiunea pentru fotografie şi călătorie, el primind din partea Consiliului Judeţean Buzău un premiu special de excelenţă pentru promovarea judeţului şi a obiectivelor sale turistice.

"Am fost pădurar, am ieşit la pensie de mult, 38 de ani prin munţii aceştia, pe la Lacul Vulturilor mult timp am fost. Sunt pasionat de fotografie, o pasiune care nu te ţine acasă, mai am o pasiune - călătoriile. Fac economii cât se poate, merg pe 73 de ani în luna mai, dar am bătut toţi Alpii, începând din Franţa, Austria, nordul Italiei", a mai precizat Teodor Cârdei.

Pe parcursul anului precedent, Primăria comunei Siriu a oficiat în premieră prima căsătorie în faţa cascadei, un punct turistic de referinţă în judeţul Buzău.

Cascada Caşoca (Pruncea) se află în apropiere de Barajul Siriu, pe drumul Caşoca (masivul Podu Calului), la 6 kilometri din DN 10 şi are o cădere de aproximativ 7-8 metri.