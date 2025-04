Cum arată cel mai bun aeroport din lume, cu spa și cea mai înaltă cascadă interioară. E a 13-a oară când primește această distincție

Singapore Changi a fost desemnat, pentru a 13-a oară, cel mai bun aeroport din lume. FOTO: Getty Images

Timpul petrecut în aeroport este, de obicei, o corvoadă atât de mare încât pe TikTok a apărut un trend dedicat celor care încearcă să străbată terminalul în cel mai scurt timp posibil. Nu este însă cazul la Singapore Changi, care a fost desemnat, pentru a 13-a oară, cel mai bun aeroport din lume de către organizația internațională de evaluare a transportului aerian Skytrax, scrie CNN.

Changi este o destinație în sine. Aici, pasagerii pot face check-in-ul cu până la 48 de ore înainte de zbor, pentru a transforma timpul petrecut în aeroport într-o parte din vacanță.

Cei mai mulți vizitatori se îndreaptă spre impresionantul mall Jewel, o construcție cu 10 etaje care a atras 80 de milioane de persoane în 2024. Aeroportul găzduiește și grădini interioare spectaculoase, inclusiv un centru cu fluturi, și Rain Vortex, cea mai înaltă cascadă interioară din lume, cu o înălțime de 40 de metri.

Există spa-uri, hoteluri, expoziții de artă, un muzeu, un cinematograf și chiar un parc tematic cu dinozauri.

Skytrax a recunoscut și calitățile gastronomice ale aeroportului, acordându-i premiul pentru Cele Mai Bune Restaurante dintr-un Aeroport, dar și distincțiile pentru Cele Mai Bune Toalete dintr-un Aeroport și Cel Mai Bun Aeroport din Asia, în cadrul galei World Airport Awards, organizate la Madrid, pe 9 aprilie.

Cel mai probabil, aceste distincții nu vor fi ultimele pentru Changi, un aeroport de referință în industria aviației. Potrivit CNN Business, autoritățile investesc peste 2 miliarde de dolari în următorii șase ani pentru îmbunătățirea serviciilor și facilităților.

De asemenea, aeroportul urmează să se extindă, fiind în construcție un al cincilea terminal, care va completa cele patru existente și va fi inaugurat în cursul anilor 2030.

Asia domină topul mondial

Pe locul al doilea în clasamentul global realizat de Skytrax – în baza unui sondaj în rândul pasagerilor care au tranzitat 565 de aeroporturi – se află Hamad International din Qatar, un aeroport apreciat pentru arhitectura sa spectaculoasă și colecția de artă impresionantă. Acesta a câștigat și premiile pentru Cea Mai Bună Zonă de Shopping dintr-un Aeroport și Cel Mai Bun Aeroport din Orientul Mijlociu.

Locurile trei până la șase sunt ocupate tot de aeroporturi asiatice, confirmând că regiunea continuă să le depășească pe cele din America de Nord și Europa în ceea ce privește calitatea serviciilor aeriene:

Tokyo Haneda – clasat pe locul 3 și desemnat Cel Mai Curat Aeroport din Lume;

Seoul Incheon – pe locul 4, a primit și premiul pentru Cel Mai Bun Personal dintr-un Aeroport;

Narita International (Tokyo) – locul 5;

Hong Kong International – locul 6.

Europa în top 20, dar fără Londra

Nouă aeroporturi europene au intrat în top 20. Paris Charles de Gaulle s-a clasat pe locul 7 și a fost desemnat, pentru al treilea an consecutiv, Cel Mai Bun Aeroport din Europa. Roma Fiumicino, care are un an aglomerat datorită Jubileului organizat de Biserica Catolică, se află pe locul 8.

Munchen, Zurich și Helsinki-Vantaa ocupă pozițiile 9, 10 și 12. Aeroportul Internațional Istanbul, aflat pe partea europeană a orașului, s-a clasat pe locul 14 și a fost desemnat Cel Mai Prietenos Aeroport pentru Familii.

Alte prezențe europene notabile sunt: Viena – locul 15; Copenhaga – locul 18, premiat pentru Cea Mai Bună Securitate dintr-un Aeroport; Amsterdam Schiphol – locul 19.

De remarcat absența Londrei Heathrow, cel mai aglomerat aeroport din Europa, care nu a obținut nicio distincție anul acesta.

Singurul aeroport din America de Nord inclus în top este Vancouver International, pe locul 13. Cape Town International nu a intrat în top 20, dar a fost desemnat Cel Mai Bun Aeroport din Africa și a primit premiul pentru Cele Mai Bune Servicii Oferite de Personal de pe continent.

Restul clasamentului este completat de: Dubai International – locul 11; Melbourne – locul 16; Chubu Centrair (Japonia) – locul 17, desemnat și Cel Mai Bun Aeroport Regional din Lume; Bahrain International – locul 20.

Aeroportul Internațional Taoyuan din Taiwan a fost recompensat pentru Cea Mai Bună Livrare a Bagajelor, iar Hong Kong International a mai primit și distincția pentru Cea Mai Bună Experiență la Controlul Imigrării.