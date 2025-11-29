Cum ne apărăm de agresori, sfaturi practice. Cum să folosești vocea ca instrument de protecție și cum să gestionezi frica şi blocajul

Obiectivul e să scapi şi să pui distanţă între tine şi agresor, nu să te lupţi. Foto: Profimedia Images

Săptămâna aceasta a fost ziua de combatere a violenţei împotriva femeii. Pentru că, ne place sau nu, e un fenomen care încă este extrem de răspândit în societate. Nu doar la noi, ci în întreaga lume. Şi pentru că da, sigur, schimbarea mentalităţii vine şi de sus în jos, prin legi, măsuri, protecţie, egalitate în salarizare, egalitate în drepturi, există şi o responsabilitate personală a fiecăreia dintre noi. Femeie sau bărbat. Iar noi ca femei avem şi responsabilitatea de a ştii să ne protejăm.

Am fost marţi la un atelier organizat de Bolt pentru şoferiţele sale, dar nu numai, şi pentru pasagere şi pentru orice persoană care se poate găsi într o situaţie periculoasă. Este un atelier numit Abilitare prin autoaparare /Empowerment through self Defense, susţinut de o doamnă senzaţională.

Daniela Drăghici are 72 de ani, nu i-aş fi menţionat vârsta dacă nu mi-aş dori şi eu să fiu ca ea peste 25 de ani. E una dintre cele mai energice femei pe care le cunosc, militează pentru drepturile femeilor de decenii, este implicată, participă la evenimente şi acum susţine aceste ateliere pentru diverse organizaţii sau autorităţi.

Acum, ce este de fapt Abilitare prin autoapărare este un program internațional bazat pe dovezi, folosit pentru prevenirea violenței și creșterea încrederii în sine, mai ales în rândul femeilor, adolescentelor și persoanelor vulnerabile, dar nu numai.

Daniela Drăghici îl utilizează în formări, ateliere și proiecte privind siguranța și reducerea violenței de gen, dr a povestit că a făcut workshop urile astea şi pentru poliţişti şi pentru sportivi şi pentru diverse categorii de populaţie.

Ce mi s-a părut foarte interesant e că obiectivul e să scapi şi să pui distanţă între tine şi agresor, nu să te lupţi. De aici şi titlul, Eu nu sunt agresoare, dar la nevoie pot să mă apăr.

Este un program bazat pe cercetări solide privind prevenirea violenței și este construit într-o manieră trauma-informed, astfel încât să fie sigur și accesibil pentru persoanele cu experiențe sensibile. Abordarea este adaptată tuturor vârstelor și nivelurilor de condiție fizică, punând accent pe prevenție, stabilirea limitelor, folosirea vocii, conștientizarea corpului și luarea deciziilor, nu doar pe tehnici fizice de apărare. Te ajută şi să ai mai multă încredere în tine şi să fii mai puţin anxios în situaţii sociale, şi să fim serioşi, cel puţin după pandemie anxietatea socială a explodat efectiv.

La workshop mai întâi şi mai întâi înveţi despre tine. Practic cum reacţionezi tu în faţa unui posibil pericol sau în faţa unei posibile agresiuni. Îngheţi, fugi, te lupţi sau te supui. Astea sunt răspunsurile uzuale ale corpului în situaţii de pericol şi fiecare dintre noi apelează la ele în mod deja inconştient. Să ştii care e modul tău de reacţie e deja un prim pas, pentru că nu te mai surprinde faptul că, să zicem, îţi reproşezi faptul că nu ai făcut nicio mişcare atunci când ţi s- a furat telefonul din mână.

Apoi înveți să recunoști semnele timpurii ale pericolului: identifici comportamente abuzive, manipulative sau de control, devii atentă la semnalele corporale proprii și înțelegi ce tipuri de scenarii duc cel mai des la agresiune.

În paralel, dobândești tehnici psihologice de protecție, pentru că ESD nu înseamnă doar „luptă”, ci în special prevenție și setarea limitelor: cum să spui „NU” clar și eficient, cum să stabilești limite sănătoase, cum să folosești vocea ca instrument de protecție și cum să gestionezi adrenalina, frica sau blocajul.

Am învăţat, de asemenea, fiecare, care sunt punctele noastre slabe şi care sunt punctele tari. E uşor, poate fiecare dintre noi să facă asta acasă. Te gândeşti ok, care sunt resursele mele, ce mă ajută. Păi mă ajută mintea, e un punct forte al meu. Nu mă ajută fuga foarte tare, deci e un punct slab. Şi tot aşa.

La nivelul intervenţiei propriu zise, ca să nu intru în prea multe detalii- mergeţi la ateliere, chiar ajută- o să las aici o singură idee: atunci când loveşti, loveşti cu podul palmei mai degrabă decât cu pumnul.

Tot aici înveți și cum să folosești dialogul și prezența ta pentru a calma o situație: cum să rămâi stăpână pe tine când lucrurile se tensionează, cum să eviți ca un conflict să se amplifice și cum să folosești postura și limbajul nonverbal ca un fel de „scut” personal. Iar partea fizică este la fel de accesibilă: nu e vorba de acrobații, ci de mișcări simple, create pentru orice tip de corp — repoziționări, eliberări din prinderi, apărare în fața împingerilor sau tragerii și folosirea zonelor puternice ale corpului pentru a crea rapid distanță și a te pune în siguranță.

Pentru că atelierul vă spuneam că a fost organizat de o companie de ridesharing, e bine să ştiţi şi câteva elemente de siguranţă:

E important să dăm calificative, pentru că altfel dacă sunt probleme, nu se află despre ele Există un buton de siguranţă, butonul „Asistență de urgență” care permite un apel către serviciile de urgență în cazul unei situații periculoase, dar și echipa de siguranță, gata să asiste pasagerii sau șoferii parteneri în caz de nevoie. Locaţie live, pentru ca cei apropiaţi să ştie încotro vă îndreptaţi şi pe unde sunteţi