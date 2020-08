Cum poți păcăli foamea! Alimentele perfecte care scad pofta de mâncare

De aceea, tendințele actuale promovează alimentele care au abilitatea de a produce senzația de sațietate și care pot întârzia senzația de foame.

1. Ovăzul: fie sub formă de germeni deshidratați, fie fiert, ovăzul este un aliment cu indice glicemic scăzut, ce are calitatea de a creea o senzație de sățietate pe o perioadă îndelungată. El conține fibre insolubile care-și măresc volumul în urmă ingerării, favorizează instalarea senzației de sațieitate pentru mai mult timp, fiind asftel un aliat de nădejde în dietă de slăbire și în menținerea greutății.

2. Nucile: nucile sunt o sursă de proteine, grăsimi nesaturate, acizi grași omega 3 și micronutrienți. Nucile conțin acizi grași polinesaturați care stimulează formarea celor doi hormoni inhibitori de apetit: grelina și peptidă YY. Acești hormone joacă un rol major în transmiterea către creier a mesajului de sățietate.

3. Semințele de in: uleiul de in este produsul cel mai cunoscut al acestei plante ,însă semințele crude de in sunt recunoscute pentru rolul lor de inhibitor de apetit. Acest lucru se datorează prezenței în compoziția semințelor a acizilor grași esențiali omega 3 și a unei mari cantități de fibre, ambele au rolul de a diminua creșterile nivelului glicemiei și deci țin sub control senzația de foame.

4. Somonul: somonul gătit dietetic poate ajută la reducerea cantitățîi de alimente consumate la o masă principala datorită cantității mari de proteine existente în compoziția sa, alături de acizii grași esențiali omega-3, ambele grupe de nutrienți fiind responsabile de instalarea rapidă și pentru o mai lungă perioadă a senzației de sațietate.

Alimente care scad pofta de mancare

5. Apa: apa este esențială în ecuația sațietățîi. În momentul în care organismul este deshidratat, creierul îi transmite adeseori organismului mesajul senzației de foame, și nu de sete. De asemenea, deshidratarea induce nevoia a mânca pentru re-energizarea rapidă a organismului. Hidratarea completă și continuă asigură controlul apetitului.

6. Ceaiul verde: ceaiul verde este un aliat important în timpul unei diete de slăbire datorită conținutului sau crescut de leptine. Leptina este un hormon responsabil de reglarea aportului și consumului energetic zilnic, a apetitului și a metabolismului unei persone. Componentele active ale ceaiul verde îi transmit creierului senzația de sațietate, motiv pentru care este recomandat înaintea meselor principale.

7. Albușul de ou: un consum ponderat de albuș de ou reduce apetitul. Acest aspect se datorează mai ales receptorilor de opioizi, stimulați de unii aminoacizi prezenți în albușul de ou. În plus, histidina și acidul glutamic facilitează absorbția optimă de potasiu și clor în celulele centrilor nervoși ai percepției senzațiilor plăcute. Este favorizată astfel instalarea unei stări de bine, esențială pentru combaterea alimentației excesive.

8. Varza: varza produce senzația de sățietate pe o perioadă îndelungată datorită compoziției sale complexe. Este bogată în fibre, săracă în calorii, bogată în vitamina C și o sursă foarte bună de Mg, Ca, proteine, bioflavonoide, potasiu, acid folic și vitamine B și are calitatea de a limita porțiile de alimente la mesele la care este ingerată, în special în stare crudă.