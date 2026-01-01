Ecaterina a dat 600 lei pentru Revelionul la restaurant. Înainte cu o zi i s-a spus că trebuie să vină cu mâncare de acasă

Zeci de timișoreni au descoperit cu doar câteva ore înainte de Revelion că petrecerea pentru care plătiseră sute de lei nu mai există. FOTO: Getty Images

Zeci de timișoreni au descoperit cu doar câteva ore înainte de Revelion că petrecerea pentru care plătiseră sute de lei nu mai există. Evenimentul a fost anulat de managerul restaurantului după ce organizatorul nu a plătit suma din contract. În cele din urmă, sala a fost pusă la dispoziție, dar participanților li s-a spus că trebuie să vină însă cu mâncare şi băutură de acasă, potrivit Observator.

Printre participanții la petrecere era și Ecaterina, care a plătit 600 de lei pentru un Revelionul organizat la un restaurant din Timișoara. Cu o zi înainte de petrecere, a aflat că sunt probleme.

Ea spune că a mers cu un grup și a făcut plata prin transfer, fără să primească altă dovadă. „20 de persoane am decis, într-un grup. Am plătit, i-am transferat banii şi am întrebat dacă avem, ce dovadă. A zis că nu e nevoie, doar transferul respectiv. În banii ăştia, trebuia meniul să fie achitat, precum şi ospătarii şi se pare că această promisiune nu se poate onora”, a declarat păgubita.

Restaurantul a decis să anuleze evenimentul, pentru că organizatorul nu a achitat închirierea.

Oamenii au început să caute soluții ca să nu rămână fără planuri de Revelion. În final, administratorii au spus că pun la dispoziție sala, iar artiștii deja plătiți vor cânta. Pentru mâncare și băutură, fiecare trebuie să se descurce singur, și nu vor exista ospătari. „Fiecare un platou rece şi să venim cu tăria în buzunar”.

Organizatorul a spus că regretă situația și că nu are bani să returneze sumele. „Nu am cum să fac, că dacă i-aş fi avut i-aş fi dat cu drag, credeţi-mă că nu îi am. Nu sunt bun de nimic, sunt dispus să fac orice act e nevoie, să fac orice, dar nu puteţi să faceţi răul ăsta că nu am greşit cu nimic”, a declarat Marius, organizatorul evenimentului.

Andreea Voica, interpreta de muzică populară invitată să cânte, a spus că, înainte de anulare, organizatorul a venit cu o altă variantă, pe care ea a respins-o. „Organizatorul, cu câteva ore înainte de a anula, ne-a propus să facem petrecerea cu o parte dintre oameni într-un cămin cultural într-o localitate unde el ar fi adus mese, scaune şi ceva mâncare gen catering la pungă, eu am spus că asta ar fi umilitor. Umilitor pentru cei care au plătit un revelion la o sală de evenimente în Timişoara”, a declarat cântăreaţa de muzică populară.

Mulți dintre cei care spun că au rămas păgubiți vor să depună plângere împotriva organizatorului, ca să își recupereze banii.