Cum ne putem ajuta pielea în sezonul rece. Deshidratarea și uscăciunea sunt cele mai frecvente probleme iarna

Când temperatura scade, scade și cantitatea de umiditate din aer. Vremea rece și uscată de iarnă poate face ravagii pe piele. O schimbare a vremii înseamnă că ar trebui să vă schimbați rutina de îngrijire a pielii pentru a compensa lipsa de umiditate din aer.

Sursa foto: pexels.com

Pe lângă senzația de mâncărime și iritație a pielii de iarnă, pielea uscată face, de asemenea, liniile și ridurile mai pronunțate și mai vizibile. Din fericire, există modalități de a combate vremea de iarnă, astfel încât pielea ta să continue să strălucească și să arate sănătos pe tot parcursul sezonului.

Evitați dușurile fierbinți

E atât de bine să stai în acel duș abur și fierbinte. Dar dacă ai pielea uscată, asta va înrăutăți lucrurile pentru tine – în principal pentru că aspiră mai multe uleiuri și umiditate din piele, crescând șansa ca aceasta să se usuce.

Alege cea mai bună cremă hidratantă de iarnă pentru pielea ta

Aceeași cremă hidratantă veche pe care o folosești în restul anului s-ar putea să nu o taie în timpul lunilor reci și uscate. Acestea fiind spuse, mai mult nu înseamnă mai bun atunci când vine vorba de creme hidratante. Dacă sunteți predispus la erupții, doriți să rămâneți departe de formulele pe bază de ulei sau c ăutați în schimb un produs care conține lipide.

Nu uitați de crema de protecție solară

Crema de protecție solară nu este doar pentru lunile fierbinți de vară. Soarele de iarnă, combinat cu strălucirea zăpezii, vă poate deteriora grav pielea. Aplicați protecție solară pe față și pe mâini (dacă sunt expuse) cu aproximativ 30 de minute înainte de a ieși afară. Reaplicați frecvent dacă stați mult timp afară.

Bea apă

Pentru că iarna nu transpiri atât de mult, ai tendința de a bea mai puțină apă. Apa poate ajuta la hidratarea pielii din interior spre exterior, așa că nu uitați să beți și apă, pe lângă băuturile calde de sezon.

Consumă o mulțime de legume și fructe

Pielea are nevoie, de asemenea, de vitaminele și mineralele din legume, cum ar fi vitaminele A, C și E, zinc și seleniu, pentru a rămâne sănătoasă și hidratată. Sărurile din legume și fructe vă vor ajuta, de asemenea, să rețineți mai multă apă și să vă mențineți hidratat. În plus, antioxidanții din fructe și legume ajută la combaterea daunelor cauzate de radicalii liberi și a îmbătrânirii.

Evitați să purtați haine iritante